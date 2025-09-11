בעקבות הפיגוע הקשה בצומת רמות שבו נרצחו שישה אזרחים, פנה ח"כ עמית הלוי ליו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט בדרישה לקיים דיון מיוחד בנושא הריסת בתי מחבלים שפצעו ישראלים.

במכתבו ציין הלוי כי אף שנקבע נוהל להריסת בתי מחבלים שפצעו, בפועל הוא כמעט ואינו מיושם, ובשנה החולפת נהרס רק בית אחד. לדבריו, גם כאשר מדובר במחבלים שרצחו, ההריסות מתבצעות באיחור קיצוני - לעיתים מעל שנה לאחר הפיגוע. "הימשכות ההליכים פוגעת פגיעה חמורה בהרתעה ואין לה כל הצדקה אמיתית," כתב.

הלוי ביקש מהוועדה לדון בשאלות מדוע ההריסות מתעכבות, מה כולל הנוהל הקיים לגבי מחבלים שפצעו, ומדוע אינו מיושם בפועל. "בימים אלו, לנוכח גל הטרור הגובר, הנושא מקבל משנה חשיבות," הדגיש.

שי גליק, מנכ"ל ארגון "בצלמו", אמר לערוץ 7 כי "לא ייתכן שאחרי הפיגוע הקשה נמשיך במדיניות של השישה באוקטובר. אנחנו דורשים אפס סובלנות כלפי הטרוריסטים ומשפחותיהם. הריסת בתי מחבלים גם של מי 'שרק פצעו' היא אמצעי הרתעתי מוכח שחייב להיות מיושם במהירות וללא סחבת. כל דחייה נותנת רוח גבית למחבלים הבאים".