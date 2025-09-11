משבר קבלת תלמידות בסמינרים החרדיים מחריף: מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך שי קלדרון שיגר הודעה למנהלי סמינרים בבית שמש בה הבהיר כי במידה ולא ייאותו לשבץ את התלמידות - הם יאבדו את תקציבם הממשלתי.

במסגרת האולטימטום שניתן, הם נדרשים לקבל את התלמידות ששובצו אליהם עד יום ראשון הקרוב בשעה 18:00.

בשבוע שעבר משרד החינוך שלל לראשונה תקציב לסמינר בירושלים שסירב לקבל תלמידות ששובצו אליו במסגרת מערכת השיבוץ הרשמית.

ההחלטה החדה של המשרד מסמנת שינוי מדיניות משמעותי בהתמודדות של משרד החינוך עם מוסדות החינוך החרדיים שמסרבים לשתף פעולה עם הנחיות השיבוץ של משרד החינוך.