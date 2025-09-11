הרב יצחק דוד גרוסמן, אבי תנועת הקירוב וזקן מועצת הרבנות הראשית, ביקר שעות ספורות לפני התקיפה בדוחא שבקטאר בתעשייה האווירית לישראל.

במהלך ביקורו הרב גרוסמן חיזק את העובדים על תרומתם לביטחון המדינה וערך עמם טקס סליחות מיוחד.

הביקור התקיים במסגרת פעילות שנתית של הרב גרוסמן הנוהג לקיים סדרת הרצאות לקראת הימים הנוראים במוסדות המדינה ובקרב כוחות הביטחון.

במהלך השנה הוא מבקר ביחידות צבאיות באוויר, בים וביבשה ומקיים עמם טקסי "סליחות" ודברי חיזוק.

הרב גרוסמן הגיע כאורח של יאיר כץ, מזכיר ארגון העובדים הארצי של עובדי התעשייה האווירית, ונשא דברים באולם בית הכנסת של המתקן. העובדים התכנסו לשמוע את נאומו ולהשתתף בטקס הסליחות.

בדבריו הפנה הרב גרוסמן את תשומת לב העובדים למזמור כ"ז בתהילים, שאותו נוהגים לומר בחודש אלול. הרב ציטט את הפסוק: "אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי, אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח". הוא הדגיש כי כאשר בוטחים בה' וזוכרים שהוא נותן כוח לעשות חיל ויוצא עם עם ישראל למלחמה, "ניתן לנצח כל אויב".

בסיום דבריו קיים הרב גרוסמן טקס "סליחות" עם העובדים לקראת הימים הנוראים. התזמון הייחודי של הביקור, שהתקיים שעות בודדות לפני ביצוע המבצע בדוחא נגד בכירי החמאס, הוסיף משמעות לדברי החיזוק.