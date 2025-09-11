יוסי דגן עם הרמן טרש צילום: דוברות

ביום נאומה העוין של יו"ר נציבות האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, בו הכריזה על רצונה להקפיא אץ התמיכה של האיחוד האירופי בישראל ולהטיל סנקציות, קיים ראש ראש מועצת שומרון יוסי דגן מרתון פגישות עם 25 חברים בפרלמנט האירופי בבניין הפרלמנט האירופי בשטרסבורג.

רבים מחברי הפרלמנט יצאו נגד מדיניות הנציבה ונגד ההכרה החד צדדית במדינה פלסטינית של נשיא צרפת עמנואל מקרון והביעו תמיכה במדינת ישראל, בהתיישבות ביהודה ושומרון ובריבונות.

הרמן טרש, נציג ספרד באיחוד האירופי, תקף בסיום הפגישה את החלטת הנשיאה - ואת מדיניות ממשלת ספרד. הוא הכריז כי אין עתיד למדינה פלסטינית וקרא לקדם את החלת הריבונות ביהודה ושומרון. "זהו רגע האמת. לשני הצדדים - הטובים והרעים. יהיו גבולות שישתנו, בכל העולם. רעיון שתי המדינות נגמר".

דגן ציין כי רצועת עזה אחרי עקירת הישובי גוש קטיף היא בעצם 'מדינה פלסטינית' - וכתוצאה מכך יצא ממנה טבח השבעה באוקטובר. בתגובה אמר חבר הפרלמנט.טרש: " פיניטו. פינטו מדינה פלסטינית. זה לא הפתרון, צריך פתרון אחר. זה רגע טוב לחדש את הסטטוס ביהודה ושומרון, להפוך אותם לטריטוריה ישראלית ותחת השפעה ישראלית. הגיע הזמן לריבונות. זה עוד ישתנה, אנשים יבינו את המציאות לאט לאט".

ראש מועצת שומרון השיב: "אני מודה לך מקרב לב על התנגדותך האמיצה להצעתה המקוממת של נשיאת הנציבות, אורסולה פון דר ליין, להקפיא את התמיכה בישראל. דבריך הם קרן אור וקול שפוי בתוך פרלמנט שבו נציגים רבים מדי הם בורים, שאינם מבינים את המציאות ובוחרים לתקוף אותנו - הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון - בזמן שאנו עדיין מלקקים את פצעי ה-7 באוקטובר ונלחמים על חיינו.

עמדתך הברורה מזכירה לנו שאנחנו לא לבד במערכה הזו. יש לנו אותם ערכים מערביים ואותם אויבים ברבריים המאיימים על כולנו. התמיכה שלך ושל חברינו בפרלמנט חיונית לנו ומחזקת את רוחנו. אני בטוח שביחד, מתוך הבנה של הסכנה המשותפת, נדע לעמוד איתן ובסופו של דבר - ננצח. הריבונות בידינו ןנבחא אותה ביחד", סיכם.

חבר הפרלמנט קריסטיאן טרהש, נציג רומניה בפרלמנט, אמר אחרי פגישתו עם דגן : "לדעתי הכרזת הנשיא מקרון בכך שצרפת תכיר במדינה פלסטינית נעשתה בזמן לא הולם, כשכל כך הרבה חטופים עדיין נמצאים בשבי חמאס. לפני שמדברים על מדינה פלסטינית חשוב להחזיר את כל החטופים, להבין מי יהיה אחראי שם. אונר"א ומערכת החינוך הפלסטינית מחנכים צעירים פלסטיניים להרוג יהודים. בסיטואציה כזו אין סיכוי לשלום".

חבר הפרלמנט מנואל פרגוקס מיוון הוסיף: "אני מבקש להביע סולידריות עם ישראל, שעמדה נגד התקיפה מכל המדינות המוסלמיות. למדינה שלנו יש קשרים היסטוריים ענפים עם ישראל, ויש לנו אויב משותף. אשמח לבקר במדינתכם ובשומרון כמובן".

גם חבר הפרלמנט האירופי כריסטופר סטורם יצא נגד הסנקציות והכריז על תמיכה מלאה בריבונות. "אני יכול להבטיח לך, שאנו תומכים בישראל בכל העניינים, וכמובן גם במאבקך על ריבונותך בשומרון. מבחינתי זה מגוחך כשנשיאת נציבות האיחוד האירופי אומרת משהו כזה. הדבר החשוב ביותר עבורנו הוא שדמוקרטיה חופשית כמו ישראל תורשה להגן על עצמה ועל ריבונותה, ואנחנו תמיד נתמוך בזה. אנחנו נמשיך לעבוד יחד עם ישראל וכל הדמוקרטיות החופשיות האחרות בעולם כדי להגן על עמנו מפני ארגוני טרור כמו חמאס".