חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) השתתפה היום (חמישי) בדיון בבית המשפט העליון שעסק בבקשה להאריך את מעצרם של סער אופיר וטירן גלמודי. במהלך הדיון טענה גוטליב כי בית המשפט מתעלם מהמלצות שירות המבחן לשחרור בחלופת מעצר.

בראיון לערוץ 7 היא אמרה: "מדובר פה בדיון שצריך לקחת עשר דקות, ואנחנו אחרי שעתיים וחצי של דיון. כשהטוענת אומרת שתי מילים למה היא משאירה אותו במעצר, אמרתי לשופט: 'סליחה, התזכיר של שירות המבחן ממליץ על שחרור בחלופת מעצר מצוינת, למה אתה לא מתייחסת לזה?' השופט אומר לי - פה החסינות שלך לא קיימת. אמרתי, בבקשה, תעצרו אותי, בבקשה, בשמחה. יש לי זכות עודפת על כל אזרח בזכות החסינות".

בהמשך אמרה, "גם בית המשפט העליון צריך לדעת שהוא נותן דין וחשבון לעם ישראל. כשהוא מורה על מעצרו של יהודי שנלחם בגופו במחבלים, הוא חייב לתת דין וחשבון. איפה המאזן? לי זה מאוד ברור מי האויב שלי ומי לא".

גוטליב התייחסה גם לנוכחות הלומי קרב בדיון, ואמרה, "נכנסתי ואמרתי לשופט - יש פה הלומי קרב, אני מבקשת לאשר להם להיכנס. השופט לא הסכים. אמרתי, אדוני, האיש הזה הוא הלום קרב, אני מכירה אותם, תכניס אותם".

בסיום הדגישה, "העובדה שאנחנו נוכחים פה משנה את השיטה. בית המשפט העליון ידע שאנחנו רואים ושומעים. אני אמשיך להגיע לכל דיון שבו אני יכולה לתרום לשמור על חוסנם של המצטיינים שפעלו לטובת מדינת ישראל".

לסיום הדגישה את חשיבות הגעתה לדיון: "תאר לך שלא הייתי כאן, השופט היה מקבל את אמרת התובעת שיש לו תיק קודם בעבירות קודמות שנמחקו מכתב האישום כי הפצ"רית אויבת הלוחמים קיבלה את הטענות שלי והסתפקה בימי מעצר".