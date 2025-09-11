"אות קלון למדינת ישראל", מגדירה חברת הכנסת לימור סון הר מלך את התעלמותם של חברי הכנסת והשרים מהעמדתם לדין של סער אופיר וטירן גלמודי באשמת רצח מחבל נוח'בה.

את הדברים אומרת סון הר מלך לערוץ 7 בצאתה מהדיון שהתקיים היום (חמישי) בבית המשפט העליון. בדבריה הדגישה את גבורתם של השניים שבחרו לצאת ביום הטבח ולהילחם בתופת שעטפה את ישובי עוטף עזה, ואותם היא מבקרת בבתי הכלא.

"טירן גלמודי הוא אחד הלוחמים האדירים, במצלמה שלו רואים שהוא מחסל 45 מחבלי נוח'בה כשהוא פצוע והוא ממשיך להילחם בגבורה עילאית. סער אופיר, חובש בחסד עליון, שעושה שם ניתוחי שטח ומציל חיים באירועים קשים שאי אפשר לתאר, וברגעים מסוימים אפילו נותן יד לאלה שנפרדים מהעולם הזה".

לעומת זאת היא מציינת את נציגת הפרקליטות שלטעמה במכוון מגיעה לאולם הדיונים עם כיסוי ראש מלא "כדי להילחם בלוחמים שלנו. אם יש מי שחושב שזה הבן של נירית וערן, הבן של משפחת גלמודי, זה יגיע אליכם. אם הציבור היום לא יזדעק ויתן גב ללוחמים שלנו, זה מסר נוראי לאויב, מסר שאומר שאלו שיצאו ומסרו את הנפש שלהם כדי להילחם עבור כולנו נמצאים מאחורי סורג ובריח כאחרוני הפושעים, ואנחנו רואים היום את השופט באולם בית המשפט המאוורר דן את אותם לוחמים שלנו שהיו תחת מציאות בלתי נתפסת".

"זה אות קלון למדינת ישראל שלא היו כאן כל חברי הכנסת, כל ההנהגה לא עמדה פה היום וזעקה ודרשה את הצדק עם הלוחמים שלנו. זה מסר נוראי", אומרת סון הר מלך ומציינת את הלומי הקרב שהגיעו לאולם בית המשפט כמי שראו מראות קשים ומזוויעים וכעת שומעים את בית המשפט מגדיר את הלוחמים כרוצחי מחבלים. "זה משהו בלתי נתפס".

"המראות הנוראים האלה יזכרו לדראון עולם בהיסטוריה של מדינת ישראל. כל מנהיג שלא היה פה היום, כולם כולם, זה אות קין, אות קלון".

עוד מתייחסת סון הר מלך לחוק שהיא מעלה, חוק עונש מוות למחבלים, שיידון ביום שלישי הקרוב לאחר שעבר בקריאה טרומית. היא מציינת כי "טרמפיסטים על משפחות החטופים", כהגדרתה, מנעו את העלאת החוק לדיון עוד בתחילת המלחמה, אך ביום שלישי יתקיים הדיון. "אנחנו מבינים היום שני דברים. לאלו שאומרים שהם רוצים להיות שהידים, בית הכלא מלא בכאלו שרוצים להיות שהידים, אבל אנחנו רואים שכל החמרה בתנאים שהשר איתמר בן גביר מוביל גורמת להם להזדעק, כך שכנראה הם רוצים לחיות ולחיות טוב".

לזאת היא מוסיפה את נאומו של המחבל שרצח את בעלה. בנאומו זה בבית המשפט, לאחר שנגזרו עליו שבעה מאסרי עולם ועוד עשרים שנות כלא, אמר 'אתם אומה חלשה. לכל אחד מאיתנו יש בן והוא יחטוף חייל עד שאחרון הפעילים ישוחרר'. "מחבל מת זה מחבל שלא יחזור לטרור", אומרת סון הר מלך ומזכירה כי המחבל שרצח את בעלה ושוחרר חוסל בידי צה"ל 21 שנים אחרי כאשר הוא מפקד בכיר בחמאס, עדות למשמעות שחרורם של מחבלים השבים לזרועות הטרור.