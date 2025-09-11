מפלגת רע"ם דורשת מהמפלגות הערביות להקים רשימה טכנית שתתפצל לאחר הבחירות הקרובות, אך יתר ראשי המפלגות הערביות מסרבים לדרישה. כך פורסם היום (חמישי) בכאן רשת ב'.

על פי הדיווח, בפגישה האחרונה בין ראשי המפלגות, דרש יו"ר רע"ם מנסור עבאס כי המפלגות יקבלו על עצמן את גישת מפלגתו, הרואה את עצמה כשותפה פוטנציאלית בקואליציה העתידית, וכי ימתנו את התבטאויותיהם בנושאים פלסטיניים.

לחלופין, עבאס הציע כי הרשימה תהיה טכנית בלבד ותתפצל אחרי הבחירות הקרובות.

שלושת ראשי המפלגות האחרות - חד"ש, תע"ל ובל"ד - סירבו לתנאים שהציב עבאס, אך הבהירו כי הם מעוניינים ברשימה שתפעל יחד גם בכנסת הבאה.

ברע"ם השיבו כי בתנאים אלה אין טעם להתקדם בשיחות ומאז לא התקיימו מגעים נוספים.