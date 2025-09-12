חיי אדם - ומחיריהם

מוסכם על כולם (לכאורה), שחיי אדם הם ערך עליון! בעולם הרפואה ובבתי החולים הנפלאים שלנו, זה באמת מובן ופשוט כערך עליון.

במלחמות ישראל אנו מקריבים חיי לוחמים יקרים, אהובים ומופלאים, כדי להגן ולשמור על חיי כולנו, יהודים וישראלים במדינת ישראל - רבים מאלה שעוד הטילו בזה ספק, וחשבו שיש אפשרות ורצון לשלום אמת בקרב הצוררים שמסביבנו אם רק נאפשר להם 'מדינה פלסטינית', התפקחו בטבח הנורא שפתח את מלחמת העצמאות השמינית שלנו בשבת 'שמיני עצרת' (לפני כשנתיים).

אנו משתדלים מאד לזכור באהבה את כל הנופלים, ולחבק את המשפחות השכולות. אולם עם כל הכאב, אנו חייבים גם להתבונן בהיסטוריה שלנו בתקופתנו, וגם במספרים המזעזעים: ביום הזיכרון האחרון לחללי מערכות ישראל התפרסם מספר הנופלים (מ-1860) - 25,417 נופלים לזיכרון - עשרים וחמישה אלף, ארבע מאות ושבעה עשר!

בשיא ההשמדה בשואה, נרצחו באושוויץ כ-10 אלפים יהודים ביום אחד! כל הנופלים במערכות ישראל במשך 165 שנה הם פחות מ-3 ימי השמדה באושוויץ!.

רק מכאן אפשר להתחיל לדבר על חיי החטופים, שעשרים מהם עדיין חיים (לפי מה שאומרים) - הם 'גוייסו' בחטיפתם על ידי הצוררים כדי לשמש נשק מזעזע נגד מדינת ישראל, כדי לשחרר את הרוצחים הכלואים אצלנו, וכדי לאפשר לחמאס להשתקם ולשלוט בעזה, ולהכין את המתקפה הבאה, ואת הטבח הבא.

מדינת ישראל מנסה בכל כוחותיה להפוך את המזימה הזאת, ו'לגייס' את החטופים למערכה שלנו נגד צוררינו, והם הפכו באמת ללוחמי הקו הראשון שלנו במחירים קשים.

כולנו מתפללים ומייחלים לשובם של החטופים, החיים לחיים, והחללים למנוחת עולמים, בלי שום כניעה לצוררים, ובכבוד הראוי ללוחמי הקו הראשון על עצם קיומנו כיום, ובעתיד.

כאן אני עובר למספרים המזעזעים של הרוגי תאונות הדרכים - מאז קום המדינה נהרגו בדרכי ישראל מעל 33 אלף בני אדם, הרבה יותר מאשר חללי מערכות ישראל -

איך זה ייתכן? למה כולנו שותקים? האם חיי אדם הם ערך עליון בכבישים? לצערי העמוק, התשובה היא שלילית!

המהירות - היעילות - וקצב 'החיים' המודרניים הם ערכים עליונים בכבישים, ולא חיי אדם - ממש נורא ואיום! חדשות המלחמה והפיגועים מטלטלות את כולנו, אבל תאונות דרכים, וגם תאונות עבודה, נתפסות כ'מחיר הכרחי לחיים מודרניים', בלי מאמץ עליון לשנות את המצב הזה.

מה אפשר לעשות?

למשל, לפתח ולהתקין בכל רכב מורשה מתקן אוטומטי שימנע נהיגה במהירות מופרזת, פרט לרכבי הצלה וביטחון - ולהחרים ולפרק כל רכב שייתפס בלי המתקן! כמו כן, לפתח ולהתקין בכל רכב מורשה מתקן אוטומטי שלא יאפשר לנהג שתוי, מסומם או עייף, להתניע את הרכב!

בנוסף, כל רכב שנהרג ממנו אדם יפורק ולא ינוע עוד על שום כביש - בלשון התורה: "השור יִסָקֵל"! אם הנהג יימצא אשם, יישלל רישיון הנהיגה שלו לכל ימי חייו, ומחיר הביטוח על הרכב יועבר למשפחת ההרוג!

ועוד: 'כבישים אדומים' שנהרגו בהם אנשים רבים, ייחסמו, ותתאפשר בהם רק נסיעה בכיוון אחד - חצי שעה לצד אחד, וחצי שעה לצד שני!

גם מנוף שאדם נפל ממנו ונהרג יפורק, ועבודת הבנייה תיעצר, כדי שקבלנים וחברות יבינו, שתאונות עבודה יגרמו להם להפסדים כבדים, ויתחילו לעבוד באחריות מלאה לחיי אדם!

יש עוד רעיונות, אבל העיקר הוא להבין סוף סוף שבכבישים, וגם בבנייה, מתנהלות מלחמות נוראות, ואסור לאפשר להן להימשך כך - חיי אדם הם ערך עליון, ולא רק בדרך לבתי חולים אחרי תאונות - המהירות היעילה של 'קצב החיים' המודרניים לא יכולה להתיר פגיעה כל כך חמורה בחיי אדם.