הילה אוחיון הייתה מורה במשך שנים. היא הביאה איתה ניסיון עשיר בליווי ובחינוך, וכשהגיעה לעומק הקשר גילתה עולם מקצועי חדש ומעמיק.

רבים יסכימו כי שידוכים לבדם כבר אינם מספיקים מול הכאב הגדול של מבקשות זוגיות שמתמודדות לבדן עם הדרך הקשה. במקום להתמקד בפתרון "בעיות" או במציאת השידוך המושלם, גוברת המגמה של ליווי רגשי מעמיק המלווה את מבקשת הזוגיות במסע שלה. מכון עומק הקשר, בראשותה של נחמה ביטקובר, עומד בחזית המהפכה הזו ויציג את שיטותיו בכנס המתקרב.

"בניגוד למה שאנשים חושבים היום: שרווקות הן בררניות ואולי יש להן בעיה מסויימת, אז לנחמה יש ראיה אחרת", מתארת הילה אוחיון, אחת מבוגרות המחזור האחרון של המכון. "יושבת מולך בחורה עם נשמה גדולה. ועצם השינוי הזה שאני לא באה ומסתכלת על הבעיות, אלא באה ומסתכלת על הגודל שלה, קסם לי".

תפיסה זו מהווה שינוי פרדיגמה מהותי בגישה למבקשות זוגיות במגזר הדתי.

המגמה החדשה מציבה במרכז את ההכנה הרגשית והנפשית לקראת חיי הזוגיות, במקום להתמקד אך ורק במציאת בן הזוג המתאים. "הקורס הוא מענה משמעותי ועמוק", מסבירה תחיה גרוסברגר, שתחום מבקשות הזוגיות מאוד הפריע לה מאז שהתחתנה. "זה ליווי הרבה יותר משמעותי ועמוק שיכול ממש לעזור להן בכלל בחיים, מעבר להצעה כזאת או אחרת, באמת להתמודד עם דברים שהן עוברות".

הגישה החדשה זוכה להדים חיוביים בקרב הבוגרות, שמדווחות על שינוי מהותי בתפיסתן העצמית. "גדלתי מבחינת אישיות. הגעתי למקומות בנפש שלי ולמקומות שלא הגעתי אליהם אף פעם", מספרת תהילה ישר, אחת הבוגרות. "היום אני מרגישה שאני הרבה יותר מדברת בשפת הנשמה והנפש".

המהפכה אינה נוגעת רק למבקשות זוגיות עצמן, אלא גם למאמנות ולמדריכות שעוברות הכשרה במכון. רננה בלעיש מתארת את השינוי שעברה: "בהתחלה באתי בלי ביטחון - מה אני הולכת להיות מאמנת? מה הקשר, ומה יש לי לתת. עכשיו אני מרגישה שיש לי מה לעבוד ויש לי מה לתת". התהליך מקנה לא רק כלים מקצועיים אלא גם צמיחה אישית שמשרתת הן את המאמנת והן את מי שהיא מלווה.

את הידע המעשי נחמה עומדת לשתף בכנס בוטיק חינמי שיתקיים ביום ראשון כ"א אלול, 14/9, בשעה 20:00 דרך הזום.

הכנס מיועד לכל מי שמלווה מבקשות זוגיות בתהליך החיפוש אחר זוגיות משורש נשמתן, כגון: נשות מקצוע, מטפלות, עו"סיות, מחנכות, מרצות במדרשה, נשות ציבור, וחברות.

בין הנושאים בהם הכנס יעסוק: איך לאבחן את החסימה המעכבת את החתונה? למה בחורות איכותיות לא מקבלות הצעות מתאימות? מה עוצר אותן מקבלת החלטה? איך הופכים את השליחות שלנו לקליניקה מלאה עם פרנסה בנחת?

בתוכנית הכנס: "5 סודות של חתונות" עם נחמה ביטקובר, תיאטרון 'מידלע' עם קטעי תיאטרון מרגשים מתוך הקליניקה, ופאנל מאמנות עם שאלות אקטואליות מעולם הטיפול מתוך הקליניקה.

20 שנים, 20 מחזורי הכשרה, ואלפי כלות. אלו המספרים המרשימים העומדים מאחורי מכון 'עומק הקשר', וכעת נחמה ביטקובר מציעה לכל אשת טיפול (ולמי שחולמת להיות כזו!) לשמוע ולהעשיר את הטיפולים בקליניקה שלה בעזרת 5 העקרונות החשובים בתהליכים אישיים בכלל, ובתהליכי אימון לחתונה בפרט, ללא עלות.

במכון 'עומק הקשר' רואים שליחות גדולה במשימת הדור - הקמת עוד ועוד בתים בעם ישראל, ורואים לאורך שנות פעילות המכון הצלחות רבות אשר לדבריהם נזקפות למקצועיות ולגישה, אך מעל הכל - לסייעתא דשמיא הגדולה שבשליחות זו.

הכנס האינטרנטי יתקיים ביום ראשון 14.9 כ"א אלול וישודר בזום.

כל אחת ואחת שנושא המבקשות זוגיות קרוב לליבה ומעוניינת לתרום את חלקה להקמת בתים בעם ישראל, מוזמנת להצטרף ללא עלות.

"יש פה יחס אישי ויש פה ליווי מאוד קרוב וצמוד וממש על כל דבר ומעטפת קרובה ומקצועית", מעידה הילה אוחיון.

המהפכה בהכנה לחתונה משקפת מגמה רחבה יותר בחברה הדתית - המעבר מגישה טכנית לגישה הוליסטית המתייחסת לאדם כשלם. במקום לראות ברווקה "בעיה שצריך לפתור", הגישה החדשה רואה בה נשמה ייחודית הזקוקה לליווי בשלב החשוב בחייה. כך, תהליך חיפוש הזוגיות הופך להזדמנות לצמיחה ולהתפתחות אישית שמשרתת לא רק את המטרה המיידית אלא את כל מסלול החיים.

