במגדל עזריאלי שרונה בתל אביב התקיים השבוע כנס "בני עליה", הכנס הראשון מסוגו לעולים דוברי רוסית, ביוזמת הרב דוד יושובייב מארגון "גישה יהודית".

בכנס השתתפו מאות אנשים מכל רחבי הארץ. האירוע התקיים לאורך יום שלם וכלל הרצאות מפי רבנים ואישי ציבור, בהם הרב בערל לאזאר, רבה הראשי של רוסיה, הרב ישעיה גיסר, הרב ראובן פיירמן, הרב אשר קושניר, הרב צבי פטלס, הרבנית חווה קופרמן והרבנית איילת יושובייב.

הרב יושובייב, לשעבר רבה של מוסקבה, אמר כי "החזרה לארץ ישראל היא עצמה תשובה... אפילו המלחמות - חלק מהחזרה לזהותנו האמיתית ולשליחות שלנו". הרב לאזאר הדגיש כי "כבר ביום כיפור עלינו לעבוד את ה' מתוך שמחה, ולא להמתין לשמחת תורה". הרב גיסר הוסיף כי "גם לדתיים יש יצר הרע... דווקא מתוך מודעות לכך ניתן להגיע לעבודת ה' אמיתית ונקייה יותר".

במהלך הכנס התקיימה תפילת סליחות מרגשת עם החזנים נפתלי וורטהיים ויצחק עזרן, לצד ארוחות חגיגיות שחיזקו את תחושת החיבור בין המשתתפים.

לדברי המשתתפים, הכנס היווה נקודת מפגש רוחנית משמעותית וציון דרך חשוב עבור ציבור העולים דוברי הרוסית בישראל.