במהלך פעילות מבצעית בדרום הר חברון נפצע אופיר אנגלסמן קשה במהלך פיגוע דריסה שכתוצאה ממנו הוא איבד את רגלו.

למרות הפציעה הקשה נדרש אנגלסמן, נשוי ואב לארבעה מעשהאל, להיאבק על מנת להביא להרשעתו של המחבל שפגע בו. יחד עם ארגון חוננו ועו"ד חיים בלייכר הם פועלים לדרוש את הרשעתו של המחבל, את הריסת ביתו ולגזור עליו מאסר ממושך.

"זה מאוד מעסיק אותי", מספר אנגלסמן בראיון לאולפן ערוץ 7. "יש מחבל שאני יודע מה הכתובת, מי זה המנוול הספציפי שפגע בי. כמובן שהוא לא כיוון ספציפית אלי, והוא היה יכול לעשות את זה לכל אדם אחר, אבל במקרה זה קרה לי. מיד חוננו התגייסו לסייע עבורי ובהובלתו של עו"ד בלייכר אנחנו עושים הכל כדי להרשיע את המחבל. עושים כל מה שאפשר לגבי הריסת בית המחבל ובעז"ה אנחנו מקווים שיהיו תוצאות במהרה".

"המנוול הזה הוא דוגמה לעוד אלפי מנוולים. כמו שהוא בא באותו הערב, באותה המידה אלו היו יכולים להיות רבים אחרים שגרים מסביבו. הם לא רוצים אותנו כאן וחפצים להשמיד אותנו, אז אני נלחם בכל מה שאני יכול כדי שהמצב ההזוי הזה ייפסק בכל דרך אפשרית. בעזרת חוננו אני מקווה שיצליח כל מה שאנחנו מנסים לעשות בשביל שהוא יקבל את עונשו", מוסיף אנגלסמן.

במהלך הריאיון מתייחס אנגלסמן גם לאירוע שבמהלכו הוא נפצע. "יצאנו כוח מהיישוב עשהאל לפעילות במילואים תחת חטמ"ר יהודה. באותו הערב יצאנו לפעילות שבמהלכה מחבל דהר לכיווני והעיף לי את הרגל במקום. די מיד אני מרגיש שמשהו חסר, ותוך רגע או שניים אני גם מבחין בנעל שלי זרוקה ורואה סוג של המשך. עוד לא קלטתי שזאת הרגל אבל ברגע שניסיתי להרים את האגן שלי כבר הכל התחבר והבנתי שהרגל איננה".

על ההתמודדות היום יומית מספר אנגלסמן, "אתה קם מהתרדמת של הניתוח ועדיין לא מאמין שאתה בלי רגל. אתה לא מאמין שלך פתאום קרה פיגוע כזה. אבל אין לך ברירה. זורקים אותך ללו"ז חדש של השיקום ואין לך אפשרות לשקוע יותר מדי. אם זה היה תלוי בי, יכול להיות שעדיין הייתי שוכב במיטה, אבל כבר ביום השני הפיזיותרפיסטית הייתה אצלי בחדר".

מאז הפציעה אנגלסמן לוקח חלק גם בפורום פצועי המלחמה. "הפציעה גרמה לי להתעסק כמה שאני רק יכול לפעול להשמדת האויב. גם ביהודה ושומרון וגם בעזה. למחוק את האויב בכל מקום שהוא נמצא", אומר אנגלסמן בהתייחסותו לפעילות הפורום.