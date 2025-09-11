"סימן מלמעלה": הדולר המיוחד מהרבי הוענק לשר אליהו צילום: דוברות

ב-770, בית הכנסת המרכזי של חב"ד בברוקלין, קיבל השר עמיחי אליהו דולר מהרבי מלובביץ' ז"ל במעמד מיוחד.

השר קיבל את השטר שחולק על ידי הרבי עצמו לפני עשרות שנים מידיו של הרב מנחם מענדל גרליצקי, הגבאי הראשי של בית הרבי, בעת חגיגות חודש אלול. הדולר הוענק לשר לאחר דברי חיזוק ועידוד שמסר לקהל הרב שהתכנס במקום.

מדובר בדולר שהרבי העניק לרב גרליצקי באותו יום בדיוק שבו התקיים המפגש ההיסטורי בין סבו של השר, הרב מרדכי אליהו זצ"ל לבין הרבי מחב"ד בשנת תשמ"ט.

הדולר שקיבל הרב אליהו צילום: באדיבות המצלם

השר אליהו התרגש מאוד כשקיבל את הדולר ואמר כי בדיוק התפלל לאחרונה שיזכה לקבל דולר מהרבי. "זה רגע מיוחד ומרגש עבורי. הקשר המשפחתי עם הרבי דרך סבי הקדוש, והעובדה שזכיתי לקבל דולר מאותו יום של אותו מפגש היסטורי - זה נראה לי כסימן מלמעלה".

דולרי הרבי נחשבים לפריט נדיר ומיוחד בעולם החסידות, כאשר כל דולר נושא עמו ברכה אישית מהרבי.