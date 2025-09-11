נתניהו: "המסר עבר בבירור - לאחראים לטבח 7 באוקטובר אין מקום מפלט" עומר מירון, לע"מ; סטילס: חיים צח

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף אמש (רביעי) באירוע לזכרו של לוחם המוסד אלי כהן ז"ל לציון 60 שנה לעלייתו לגרדום.

במהלך האירוע, אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו: "אלי כהן הוא גיבור לאומי במלוא מובן המילה. גיבור בחייו, גיבור במותו. הוא גייס כוח רצון עילאי כדי לעמוד בחודשי המאסר והחקירות. כוח רצון עילאי, וכוח סיבולת, וכוח התרסה. הוא התריס כלפי שופטיו בהצגה המבוימת. הוא אמר להם: 'אני לא בוגד, אני שליח'. וכשירד המסך על חייו באותו יום שחור בלב דמשק - העם כולו הרגיש בכובד המהלומה".

הוא הדגיש כי "מה שמכריע את המלחמות זה הנחישות, העיקשות, הדבקות במטרה. אלה הגורמים המכריעים לצורך השגת ניצחון במערכה, בוודאי במערכה קיומית כמו שלנו".

נתניהו התייחס גם לתקיפה בקטאר. "אנחנו כבר הוכחנו, לעיני העם כולו, שאין שום מקום בטוח למי שאחראים לטבח הנורא של ה-7 באוקטובר. המסר עבר בבירור: אין לכם מקום מפלט. אין מקום שידינו לא תגיע אליכם".

ראש המוסד, דדי ברנע, הוסיף: "גם ברגעים אלו לוחמי המוסד הגיבורים מסכנים את חייהם למען ביטחון ישראל. הייעוד של המוסד נשען על הייחודיות שלנו: היכולת לפעול בחשאיות ובתחבולה כדי לחדור למקומות שאף אחד איננו יכול לדמיין שנהיה שם. זהו האתוס שהותיר לנו אלי. במותו העניק לנו משמעות לערכים של אהבת ישראל ועוז הרוח. ערכים אלו היו ועודם כנר לרגלנו."

ברנע התייחס גם למשפחתו של אלי כהן, ואמר: "נדיה היקרה, בדבריו האחרונים אלי כתב לך: 'אני מפקיד בידייך את משפחתנו...'. על כך את ראויה, נדיה, למלוא ההערכה. גידלת את ילדכם למופת, ונתת את הכוח, החוסן והיציבות שנדרשו לאלי לבצע את שליחותו. הערכתנו על כך גדולה עד מאוד".