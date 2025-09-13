ברשת מחסני חשמל, קמעונאית מוצרי החשמל הגדולה בישראל, דואגים שהלקוח יהיה מרוצה - גם במחיר וגם במהירות המשלוח: "שלם וקח עוד היום אצלך בבית" זו לא רק סיסמא אלא עקרון מנחה.

כבר שלושה עשורים שהאסטרטגיה של הרשת מעמידה לכל השחקנים בענף רף איכות גבוה לאספקת מוצרי החשמל לבית בזמן המהיר ביותר. מי שיצליח לעמוד בהם לא רק שירוויח לקוחות אלא גם הלקוחות ירוויחו ממנו או במילים אחרות WIN-WIN לכולם. למחסני חשמל שירות הובלות בסטנדרט VIP לכל לקוח שמזמין מוצרי ליבה חיוניים כגון מקררים, מקפיאים, תנורי אפייה, כיריים, מכונות כביסה ומייבשים. מערך ההובלות דואג לשלוח מאות מוצרים בכל הארץ מידי שעה ביום בזמנים הכי מהירים.

ברכות על הרכישה, המוצר כבר בדרך אליך.

מרבית המתחרים בענף החשמל מתחייבים לזמני האספקה של מוצרי הליבה עד לבית בין 10 - 3 ימים, לרוב 7 ימי עסקים מהרגע שהלקוח ביצע את ההזמנה. יחד עם זאת במחסני חשמל הובלת מוצרי החשמל נעשית גם תוך יום. הסטנדרט הראשון הוא בתחום ההובלה ולכן האספקה מתאפשרת גם באותו היום על מגוון של מאות מוצרים. במידה ולקוח ירכוש בסניף מוצר קו לבן או מוצרים קטנים למטבח ולבית של המותגים המובילים כדוגמת אלקטרה או וורילפול הם יגיעו אליו הביתה במשלוח מהיר אפילו עוד באותו היום או ביום למחרת (במידה וההזמנה בוצעה אחרי 13:00). גם באתר הרשת ניתן לאתר בקלות אילו מוצרים נכללים תחת הקטגוריה "אספקה תוך יום" וגם במוקד הטלפוני *5018 הנציגים יודעים לתת מענה לגבי חלופות דומות לכל מוצר במידה וזמן האספקה שלו איננו תואם את צרכי הלקוחות.

הסטנדרט השני שנקבע הוא שבמחסני חשמל לא משאירים לקוח לעבור את השבת ללא מוצר חשמל חיוני כמו מקרר , מכונת כביסה או תנור . למחסני חשמל מערך לוגיסטי רחב של שמונה מרלוגים עצמאיים המאפשרים אספקה מהירה וזמינות מוצרים כך שתמיד ללקוח יהיה פתרון מיידי. במידה ומסיבה מסוימת האספקה של המוצר שתוכננה ליום חמישי או שישי התעכבה, הרשת תדאג לספק את המוצר או תביא מוצר חלופי.

איך מחסני חשמל מאיצה שירות טכנאים?

הסטנדרט השלישי שנקבע הוא שטכנאי השירות של אלקטרה RETAIL לעולם לא יעזבו את בית הלקוח כשמוצר תקול או כשהוא לא שבע רצון מהפתרון. החברה הקימה מערך לוגיסטי ייעודי לשירות מהיר לטכנאים בכל סניפי הדגל שלה ברחבי הארץ ובכך חוסך את הצורך לנסוע עד למרלו"ג החלפים המרכזי באשדוד. כמו כן, במידה ולא ניתן לבצע את התיקון בבית הלקוח יסופק לו באופן מיידי מוצר חלופי עד לתיקון התקלה.

איך חוסכים זמן המתנה ללקוח?

הסטנדרט האחרון קובע שבמחסני חשמל לקוח לא נדרש להמתין לטכנאי להפעלה ראשונית של המוצר, אלא יוכל לעשות זאת בעצמו מבלי לפגוע באחריות על המוצר שרכש.

לדברי עומר וייסברג, סמנכ"ל הלוגיסטיקה והשירות באלקטרה קמעונאות האחראית על הובלות מוצרי הליבה במחסני חשמל, "רק שליטה מלאה בכל שלבי התהליך - מהרכישה ועד השירות בבית הלקוח מאפשרת לנו לספק פתרונות מהירים, לשפר את חוויית השירות ולשמור על הלקוח מרוצה והכי חשוב - שיהיה לקוח חוזר".

מקרר ששבק חיים, מכונת כביסה שנתקעה, טלוויזיה שבורה? - יש פתרון מהיר!

"אין יום שאנחנו לא נתקלים במאות לקוחות שחייבים לקנות דחוף מוצר חיוני לבית וצריכים הובלה מיידית, ולשמחתנו יש לנו פתרון אספקה מהיר לכולם", מציין ארז וסנר סמנכ"ל רשת מחסני חשמל. "בכל אחד מ- 70 הסניפים שלנו אנחנו מתוחזקים עד לרמת סוג המוצרים הכי מבוקשים בכל עיר. לדוגמא - אזור בו האוכלוסייה מצפה ליותר מוצרים עם מנגנוני שמירת שבת , קהל שמחפש מגוון רחב יותר של מוצרי טכנולוגיה ומחשבים , מוצרי נסיעה עירונית , גאדג'טים או מוצרי גיימינג מתקדמים וכו'. מחסני חשמל מצויידים עם מלאי אדיר, סניפים ענקיים ונערכים מוקדם, גם עם מבצעים מיוחדים לפני חגים והשקות, כגון: הפנינג מכירות לחזרה ללימודים, ראש השנה חגי תשרי, פסח, מוצרי קיץ וחורף, בלאק פריידי, סוף שנה וכד'."

מספקים את הסחורה

בזכות ההיכרות ארוכה השנים של מחסני חשמל עם קהל הלקוחות הישראלי והתמדה בסטנדרטים של אספקה מהירה הרשת מוכנה מראש לכל תרחיש ולכל דרישה. וסנר, סמנכ"ל הרשת מוסיף: "במידה ומוצר חשמלי לא קיים בסניף הספציפי שהלקוח הגיע אליו, אבל קיים באחד מהסניפים האחרים ברשת, נדע לשנע אותו ישירות אליו מסניף אחר, במרבית המקרים תוך 24 שעות. נעשה המקסימום כדי שהלקוחות יהיו מרוצים ובתנאי השירות הכי טובים".