המשטרה עצרה השבוע עבריין ערבי מרמלה בחשד לרצח שכנו, רפאל מזרחי, חסיד חב"ד בן 60 מהעיר, לפני כשנה.

על פי דיווח ב"הקול היהודי", מדובר בחשוד בעל עבר פלילי בתחום הסחיטה באיומים וקשרים לחמולת פשע.

החשוד נעצר לראשונה סמוך לאירוע אך שוחרר בטענה שאין ראיות. כעת, בעקבות דו"ח חדש של המכון לרפואה משפטית, הוחלט במשטרה לעצור אותו מחדש בחשד למעורבות ברצח.

האירוע התרחש בליל שבת לפני כשנה. מזרחי דיווח למשטרה כי הותקף, וכוחות שהגיעו למקום פינו אותו כשהוא פצוע וחבול. במהלך הפינוי התמוטט מזרחי באמבולנס ומותו נקבע זמן קצר לאחר מכן.

המשטרה עצרה את שכנו, שעפ"י הדיווח טען כי ישב בחדר המדרגות ועישן כשנשפכה עליו כוס שתייה מלמעלה. לדבריו, עלה לדירת מזרחי ודפק על דלתו, ומזרחי - שהיה חולה ונעזר במקל הליכה - פתח לכאורה את הדלת עם דוקרן, זרק עליו קורקינט ורדף אחריו עד שנסגר בדירתו.

משפחת מזרחי טוענת כי על גופו נמצאו פצעי דקירה. בני המשפחה הוסיפו כי האב סיפר בעבר שהותקף שוב ושוב מילולית על רקע לאומני בידי שכניו ערבים, מה שהגביר את חששם כי מדובר ברצח על רקע זה.