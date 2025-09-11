אוראל גורפינקל מספרת על פיגועי האבנים נגדה ערוץ כנסת

אוראל גורפינקל, תושבת השומרון ומורה באולפנת שילה, נשנקה מבכי היום (חמישי) בדיון בוועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון לענייני יו"ש בראשות ח"כ צבי סוכות, שעסק במאות אירועי טרור שהתרחשו במקטע בן קילומטר בכביש 60 באזור בנימין.

גורפינקל שספגה מספר פעמים ידויי האבנים לעברה, תיארה בפני נציגי הצבא והמנהל האזרחי את המציאות הבלתי נתפסת שחווים הנוסעים בציר באופן יומיומי ושיתפה על הרגעים שלה כנהגת במקטע המסוכן כשבצידי הדרך מחבלים שמיידים אבנים לעבר רכבה בו היא נוהגת לצד בנה הפעוט.

"כולי זכוכיות, התחלתי לרעוד, צרחתי. הסתכלתי לו בעיניים, הוא הסתכל עליי, ובום, הטיס עליי את האבן" - סיפרה גורפינקל בדמעות.

"הסתכלתי לאחור לראות שהבן שלי בסדר, בנס הוא לא נפגע והמשיך בשנתו. גורמי הביטחון שאיתם שוחחתי אמרו לי שאין מה לעשות וכי מיידי האבנים התערבבו בבית הספר בלובאן שמהווה מוקד טרור זה שנים רבות".

כאמור, לאורך המקטע שנמצא בין צומת מעלה לבונה לצומת רחלים ישנם מבנים בלתי חוקיים המהווים חממה ומקום מסתור למחבלים - דבר שמסייע להם בפעילות הטרור וביידוי אבנים לעבר נוסעים יהודים שחולפים בציר.

ב-3 השנים האחרונות בלבד, אירעו למעלה מ-250 אירועי טרור מדווחים לכיוון יהודים שנסעו בציר 60, רובם מסביבת בית הספר הערבי הסמוך לכפר לובאן וליישוב עלי.

במהלך הדיון הציג סגן ראש מועצת בנימין עמיחי רחמים סלע והסביר לנוכחים כי אבן כזו במיקום הזה שוות ערך לפטיש 3 קילו שנוחת מקומה 40. זהו איום חיים תמידי במקטע הרלוונטי.

נציגי המנהל האזרחי שהיו בוועדה הצהירו כי החל מעתה כלל המבנים הלא חוקיים במקטע יטופלו בסדר עדיפויות גבוה.

חבר הכנסת צבי סוכות שיזם את הדיון אמר: "לא נקבל מצב שבו במשך שנים ארוכות במקטע דרך מסויים חיי התושבים הופכים לסיוט. אי אפשר לעשות עוד מאותו הדבר ולצפות לתוצאה שונה. יש להרוס בהקדם את בתי הספר לטרור".

אורי עזיזה מוועד תושבי האזור הציג בדיון את תמונותיהם של בני הזוג אבי ואביטל וולנסקי שנרצחו במקום בעבר וביקש מנציגי הצבא להביט בתמונותיהם של הנרצחים ולוודא שלא יקרה שוב.