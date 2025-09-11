רביב כנר שיתף וסיפר את סיפורו האישי יחצ

ביממה האחרונה צוין יום המודעות למניעת אובדנות. במסגרת היום התקיים אירוע מטעם עמותת "שרק תחייך", הפועלת להעלאת מודעות לנושא ונוסדה לזכרה של רונית וולף ז"ל.

לאירוע הוזמן הזמר ולוחם המילואים רביב כנר, שהופיע ושיתף את סיפורו האישי.

כנר אמר בדבריו: "אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מורכבת, מלחמה כל שנה שנתיים. ידענו עליות, ידענו ירידות, ידענו ביחד, ידענו לחוד ובתוך כל זה, כל אחד ואחת עוברים התמודדות אחרת. אחת לוקחת את זה בקלות, השנייה לוקחת את זה פחות בקלות, השלישי מאבד את זה".

הוא הוסיף, "גם אני איבדתי את זה לא פעם ולא פעמיים. אני יכול להגיד שהדבר הכי חשוב באותם רגעים של התמודדות, זה אוזן קשבת ולהיפטר מהבושה. יש ימים טובים, יש ימים טובים פחות, אבל אתם לא לבד וזה חשוב שתדעו, אתם לא לבד, תמיד אפשר לדבר, תמיד אפשר לפרוק, תמיד אפשר לפתוח".

לדבריו, "אנחנו כעם יהודי מקדש את החיים. יש הרבה פעמים שאנחנו מרגישים פחות חיים. חשוב שתדעו שתמיכה זו לא בושה, לפרוק זה לא בושה, לספר לחבר, לספר לחברה, לספר לאמא, לספר לאבא, לכתוב על דף - כל דרך שתעזור להתמודד עם הדבר הזה, אתם לא לבד".