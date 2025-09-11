ארגון הטרור חמאס פרסם היום (חמישי) תמונות מההלוויה בדוחא, שבה השתתף אמיר קטאר, של ההרוגים בתקיפה הישראלית בבירה הקטארית.

בתיעוד נראו בכירי הארגון אוסאמה חמדאן ועיזת א-רישק, אך מנהיג חמאס בפועל, ח'ליל אל-חיה, לא נכח באירוע.

מוקדם יותר השבוע עלה שמו של א-רישק כמי ששהה במבנה שהותקף. א-רישק, חבר הלשכה המדינית וראש המשרד ליחסים ערביים ואיסלאמיים, פעל לאורך השנים מירדן, סוריה וקטאר.

ח'ליל אל-חיה הוא המנהיג בפועל של חמאס ברצועת עזה לאחר חיסולו של יחיא סינוואר, חי בקטאר לאחר ששנים רבות פעל בעזה. הוא הצטרף לחמאס כבר באינתיפאדה הראשונה, נכלא בישראל בשנות ה-90 ושרד מספר ניסיונות חיסול.

אחר הצהריים חשף בכיר בחמאס פוזי ברהום כי אשתו של ח'ליל אל-חיה ואשת בנו נפצעו בתקיפה הישראלית בדוחא, בנוסף למותם של בנו של ח'ליל אל-חיה המאם, מנהל לשכתו ג'יהאד לבד ושלושה ממלוויו שחוסלו בתקיפה בקטאר.