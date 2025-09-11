תנועת 'פתח', בראשות יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס (אבו מאזן), פרסמה ביום חמישי הודעת גינוי חריפה כלפי ישראל בעקבות מעצרם של כמה מבכיריה.

בהודעה נאמר כי כוחות הביטחון הישראליים עצרו את ג'מאל חמאד, חבר המועצה המהפכנית של 'פתח', בכפר א-דיכ שממערב לסלפית. לדברי התנועה, מעצר זה רק "יחזק את נחישותה" להמשיך במאבק נגד "תוכניות הסיפוח של ישראל בשטחי יהודה ושומרון וניסיונות לגרש פלסטינים".

עוד נמסר כי קודם לכן נעצר עבד אל-סתאר עוואד, מזכיר התנועה במחוז סלפית. פתח טענה כי מעצרים אלה הם חלק ממאמץ ישראלי לפגוע בהנהגת התנועה, אותו הגדירה כ"מלחמת השמדה נגד העם הפלסטיני ברצועת עזה וביהודה ושומרון".

בהודעה נכתב, "הנהגת התנועה ופעיליה ימשיכו בתפקידם ההיסטורי והחלוצי בהובלת המפעל הלאומי הפלסטיני, בדרישה למימוש זכויות עמנו ובכינון מדינה פלסטינית עצמאית בעלת ריבונות מלאה שבירתה ירושלים".

יש לציין כי גדודי חללי אל-אקצה, הזרוע הצבאית של 'פתח', היו חלק מחדר המבצעים המשותף בפיקוד גדודי אל-קסאם, ונטלו חלק פעיל במתקפת ה-7 באוקטובר, לרבות חטיפת חיילים ואזרחים.