מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, חשף אתמול (רביעי) כי בתקיפות באיראן במסגרת מבצע "עם כלביא" השתתפו מטוסי F-16 "ברק", מבלי שנזקקו לתדלוק אווירי.

מדובר בצעד יוצא דופן, שכן מדובר במטוסים בני 30-40 שנה, שיועדו במקור למשימות בזירות קרובות יותר כמו עזה ולבנון.

את הדברים אמר בר בטקס כניסתו של אלוף-משנה א' לתפקיד מפקד בסיס רמת דוד. בנאומו הדגיש כי המטוסים הוותיקים הצליחו להגיע לטווח של בין 1,500 ל-2,200 קילומטרים מישראל ולבצע את המשימה בהצלחה.

בר אמר ללוחמים, "אי אפשר לתאר את מבצע 'עם כלביא' כפי שבוצע ללא תרומתכם המשמעותית לסך יכולות החיל... הייתם האקס פקטור, הייתם המשתנה המכריע".

הוא הוסיף כי על אף שהגישה בחיל הייתה כי המטוסים הוותיקים אינם מתאימים למעגל השלישי, היוזמה, החישובים והנחישות של המפקדים והטייסים בבסיס הוכיחו אחרת.

לדבריו, "ישבתם, חשבתם, חישבתם וקראתם לי לביקור המוכיח את ההיפך - 'ניתן להגיע לאיראן ללא תדלוק, ניתן לעשות זאת בקצב גבוה, נון סטופ' - כך אמרתם לי. ניתן לעשות זאת עם הבגרות, המקצוענות והניסיון של הלוחמים שכאן". בר הוסיף כי הופתע מהיוזמה והתחבולה שהובילו להצלחת המבצע.