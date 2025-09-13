גם שנים לאחר שעזב את הזירה הפוליטית הרשמית, הרב שלמה בניזרי נותר דמות מרכזית ומשפיעה על דעת הקהל בציבור הספרדי והחרדי. משיעוריו המפורסמים המושכים קהל של אלפים ועד לתוכנית הרדיו שלו, "חד וחלק", הוא ממשיך להציג השקפת עולם תורנית נחרצת, ללא פשרות.

בראיון מיוחד באולפן הפודקאסטים של ערוץ 7 הוא חוזר אל הרגעים המכוננים בחייו ומתייחס לסוגיות הבוערות ביותר על סדר היום.

דרכו הציבורית החלה לאחר מסע אישי של חזרה בתשובה, שהתרחש במהלך שירותו הצבאי במלחמת לבנון הראשונה. "השתחררתי מהצבא והגעתי לישיבת אור החיים", הוא מספר. "עם הזמן, גם נהייתי אחד מהרבנים שם. אפילו הגעתי למדרגת משגיח בישיבה".

בגיל 31 נקרא לשורות הפוליטיקה על ידי גדולי הרבנים. "הרב אלבז והרב עובדיה יוסף החליטו שצריך נציג לעולם התשובה בתוך תנועת ש"ס. גם כזה שידע לדברר את התנועה כלפי העם". הוא מתאר את הרב עובדיה יוסף זצ"ל כדמות של "אחד בדור, או אפילו בכמה דורות", מנהיג שריכז בתוכו גדלות תורנית, חכמת הנהגה, רחמנות ועממיות. "כשהיית יושב איתו הרגשת מלכות. הרגשתי שיש לי עם מי לדבר, מישהו שמבין אותי".

בניגוד לתפיסה הרווחת, הרב בניזרי הודף בתוקף את הטענה כי ש"ס תמכה בהסכמי אוסלו. "ש"ס אף פעם לא תמכה בהסכם אוסלו", הוא קובע. "בהסכם הראשון, שהוא היה הסכם 'עזה ויריחו תחילה', המינורי ביותר, אנחנו נמנענו. ובהסכם השני ש"ס התנגדה. הרב עובדיה אמר שצריך לתת אפשרות לתהליך של שלום, אבל אחרי תקופה קצרה שהתחיל כל התהליך, אנחנו כבר עזבנו את הממשלה".

הסוגייה הכואבת ביותר כיום היא חוק הגיוס, והרב בניזרי מציג משנה סדורה, גם אם מורכבת. הוא תוקף את מה שהוא רואה כהתנשאות של הציונות הדתית. "הם קוראים לנו להתגייס, מכנים אותנו משתמטים. סליחה, מי אתם שתקבעו לנו? הרבנים שלכם יותר גדולים מרבותינו? אם אתם אומרים שתורתכם היא לא תורתנו, אז אני קודם כל מסכים איתכם. אז מה אתם באים להטיף לנו מוסר על התורה שלנו?". הוא עומד על כך שלימוד התורה הוא הגנה קיומית על עם ישראל. "אני מאמין שכל לומד תורה הוא לא פחות מ-F-35 וטנק מרכבה".

עם זאת חשוב לו למסגר נכון את הביקורת. "באופן טבעי יש לי הרבה מחלוקות בנושאים דתיים עם הציונות הדתית. אני חזרתי בתשובה והלכתי לזרם החרדי - אבל שלא נטעה - יש לי המון המון ביקורת על הציבור החרדי. הביקורת לא באה ממקום רע, אלא מתוך האמונה שלי, שיש טעות בהשקפה של הציונות הדתית בדברים מסוימים ובהתבטאויות מסויימות".

הוא משרטט קו ברור וחד מאוד בנושא הגיוס. "אני אומר שמי שלא לומד צריך להתגייס, ואני מוכיח את זה בספרי". הוא תומך בהקמת מסגרות צבאיות ייעודיות, אך רק אם יעמדו בתנאים רוחניים מחמירים. "אם באמת יעשו עכשיו פיילוט ויראו שהכל הולך לפי ההלכה - כולל ועדה רוחנית של רבנים מכל העדות שתהיה לה גישה ישירה לרמטכ"ל - זה יכול אולי לעבוד".

הרב בניזרי מאמין שהמאבק צריך להיות ממוקד. "הטענות הן בגדול מוצדקות אבל מתווכחים עם גדולי ישראל. אם המאבק היה על 'אתה לומד תורה, אנחנו מבינים. אבל יש לכם קבוצות אחרות, בואו לפחות אותן תגייסו', אז הוויכוח היה אחרת".

הפרק הכואב בחייו האישיים, הרשעתו וכניסתו לכלא, מקבל פרספקטיבה חדשה לאור השנים שחלפו. "אני כל הזמן צעקתי שאני חף מפשע. עכשיו כשרואים את המשפט של נתניהו, את כל העוול ואת מערכת המשפט הרקובה - הכל ברור. יש פרקליטות מושחתת וצריך בכל דרך לפרק אותה. לכן הרפורמה המשפטית היא מאוד צודקת - ומי שאשם באי יישומה זה בנימין נתניהו - שפחד מגלנט ומהרעש ברחובות והביא עלינו את כל הבלאגן הזה. זו היתה טעות חייו".

לצד הביקורת, הוא דווקא מפרגן לראש הממשלה על עמידתו האיתנה בסוגיית החטופים. "הוא עושה את הדבר הכי מנוגד שאפשר למי שרוצה לקבל אהדה ציבורית - ורואה את טובת המדינה - אין לי ספק בכך. הוא מבין שאם היינו שומעים לשמאל לא היינו מחסלים את נסראללה או סינוואר. כל ההישגים שיש נבעו כתוצאה מההתעקשות שהוא לא עצר את המלחמה".