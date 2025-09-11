זירת ניסיון הרצח וההתאבדות בירושלים תיעוד מבצעי מד"א

אישה כבת 25 נורתה הערב (חמישי) למוות בביתה שבשכונת גילה בירושלים, לאחר שהגרוש שלה הגיע למקום וירה לעברה. לאחר מכן ניסה לשים קץ לחייו וירה בעצמו.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו טיפול ראשוני לשניים ופינו אותם לבית החולים שערי צדק והדסה עין כרם.

האישה פונתה במצב אנוש ותוך פעולות החייאה, אך בבית החולים נקבע מותה. הגבר פונה במצב קשה מאוד כשהוא מורדם ומונשם.

חובשי מד"א ישראל מאיר גרשוני וספיר תורג'מן סיפרו: "הגענו לזירה מזעזעת, במקום שכבו גבר ואישה מחוסרי הכרה עם פציעות ירי, הגבר היה במצב קשה מאוד והורדם ומונשם במקום תוך כדי עצירת דימומים והאישה הייתה במצב קריטי וביצענו בה פעולות החייאה ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א כשנשקפת סכנת חיים מיידית לחייהם".