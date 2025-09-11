פווזי ברהום, מבכירי חמאס, הגיב הערב לתקיפת חיל האוויר הישראלי על מקום התכנסות צמרת הארגון בדוחה, בירת קטאר.

לדבריו, התקיפה מוכיחה כי המערכה מול ישראל אינה רק בעזה, אלא מלחמה כוללת נגד האומה האיסלאמית כולה.

ברהום כינה את התקיפה "פשע" שכוון נגד ריבונותה של קטאר ונגד ערכי הערביות והאיסלאם. הוא טען כי במעשיה הכריזה ישראל על "מלחמה פתוחה" נגד כל המדינות הערביות והאיסלאמיות, וכי היא מהווה איום על הביטחון והיציבות באזור כולו.

לדבריו, על מדינות ערב והעולם האיסלאמי לנקוט פעולה תקיפה בזירה הבינלאומית כדי לבודד את ישראל ולהטיל עליה סנקציות.

ברהום האשים את ישראל ב"רצח" מסלול המשא ומתן, והדגיש כי ראש הממשלה בנימין נתניהו וממשלתו נושאים באחריות המלאה לכישלון כל סבבי השיחות להפסקת אש.

עוד הוסיף כי ארצות הברית היא "שותפה מלאה בפשע" לצד ישראל, אך הדגיש שצעדים אלה לא יגרמו לחמאס לשנות את תנאיו להפסקת הלחימה.