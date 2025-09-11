שרים וח"כים קוראים: לסייע לחוננו צילום: באדיבות המצלם

על רקע חשיפה של ארגון 'חוננו' כי שב"כ מנסה לפגוע בפעילות הארגון, ולרגל ציון 25 שנה להקמתו, יוצאים שורה של שרים וחברי כנסת בקריאה לתמוך בפעילות הארגון.

בין השרים נמנים שר התקשורת שלמה קרעי, שר התפוצות עמיחי שיקלי, השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה מאי גולן, סגנית יו"ר הכנסת ח"כ לימור סון הר מלך, יו"ר ועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון לענייני יו"ש ח"כ צבי סוכות וסגנית ראש עיריית ירושלים חגית משה. אישי הציבור הרבים מתארים בדבריהם את חשיבות פעילות הארגון וקראו לציבור לתמוך בו.

לתמיכה בארגון חוננו - לחצו כאן

השר קרעי אמר: "אני רוצה לחזק את ארגון חוננו שעושים עבודת קודש למען עם ישראל, למען ההתיישבות, למען לוחמי צה"ל, למען הצדק, נגד הרדיפות. אני רוצה לחזק אותם בעשייה שלהם ולאחל להם שיתקיים בהם: "כָּל כְּלִי יוּצַר עָלַיִךְ לֹא יִצְלָח, וְכָל לָשׁוֹן תָּקוּם אִתָּךְ לַמִּשְׁפָּט תַּרְשִׁיעִי". המשך עשייה מוצלחת למען עם ישראל וארץ ישראל!".

השר שיקלי הוסיף: "ארגון חוננו, שמציין בימים אלה 25 שנות פעילות, הוא אחד הארגונים החשובים בנושא הגנה על חירויות הפרט וזכויות האזרח בישראל. זה ארגון שמסייע לנפגעי פעולות איבה, מסייע ללוחמים שנרדפים משפטית ע"י ארגוני שמאל רדיקליים. ארגון שדואג לזכויותיהם של נחקרים ביו"ש, שלעיתים החוק הישראלי לא מוחל עליהם לצערנו. ארגון שבאמת עושה מלאכת קודש חשובה מאוד כדי להגן על חירויות הפרט, להגן על לוחמי צה"ל, לסייע למשפחות שנפגעו בפעולות איבה, ואני מברך את הארגון על פעילותו החשובה".

השרה גולן כתבה בחשבון הטוויטר שלה: "אני מכירה את צדיקי יסוד העולם שעובדים בארגון חוננו עוד מראשית המאבק אל מול ההסתננות הבלתי-חוקית שהגיעה למדינת דרום ת"א. הם עושים עבודת קודש מאין כמותה - שאנחנו צריכים להוקיר ולהעריך בכל יום ויום".

לתמיכה בארגון חוננו - לחצו כאן

ח"כ סון הר מלך הוסיפה: "בכל פעם שאני מגיעה לדיונים על מעצרי השווא של המתיישבים או כשאני פוגשת את העצורים המנהליים, אני שומעת מהם שוב ושוב על ארגון אחד שעומד שם תמיד לימינה, מן הרגע הראשון, ללא פשרות, המלאכים של חוננו. עורכי הדין של חוננו הם המלאכים שנמצאים לצד המתיישבים וגם לצד נפגעי עבירות הטרור, עצורים על רקע של סתימת פיות וניצול דורסני של המערכת את כוחה. המלאכים של חוננו מלווים אותם במסירות נפש עצומה, מגנים על זכויותיהם ומחזקים אותם ברגעים הקשים ביותר. זו שליחות אמיתית שנעשית מתוך אהבה לארץ ישראל ומתוך תחושת אחריות לאומית. ארגון חוננו הוא ארגון שובר שוויון מול מערכות ענק דורסניות המפרות זכויות אדם. אני מזמינה אתכם לקחת חלק בשליחות הזו ולתרום לארגון חוננו כדי שנוכל כולנו, להמשיך ולחזק את ההתיישבות ואת נפגעי הטרור ולוודא שמי שנמצא בחזית עבור כולנו לא יישאר שם לבד".

ח"כ סוכות סיפר כיצד הוא עצמו נעזר בחוננו: "כנער בן 14, ערב גירוש היהודים מגוש קטיף וצפון השומרון חסמתי כביש. זה משהו שקורה במדינת ישראל פה ושם שאנשים עושים, ראינו את זה בשנים האחרונות. אלא שאז היו זמנים אחרים ואנשים אחרים, כמו שאמר חבר הכנסת יאיר לפיד, ונעצרתי. חטפתי מכות רצח משוטרים, הושפלתי, הגעתי לתחנה שם גם חטפתי מכות משוטרים. והשוטרים מספרים לי זוועות על מה שמחכה לא בתא המעצר. בחיים לא הייתי במעצר ולא הכרתי אף אחד שהיה במעצר. הגעתי לכלא למגרש הרוסים, כשאני מדוכדך לגמרי. בתוך כל האפלה הזו נקודת האור היתה עורך הדין של חוננו, שפתאום הגיע לשם והיה הבנאדם היחיד שבאמת היה לו אכפת ממני. הוא בא ואמר 'אל תדאג יהיה בסדר, סה"כ חסמת כביש, אתה תשתחרר הביתה מחר או מחרתיים'".

סוכות תיאר כי "החיבוק הזה, בלי שאף אחד שילם להם ובלי שאף אחד ביקש מעורך הדין להגיע אלי והוא בא ועזר - זו היתה נקודת אור. חוננו זה מה שהם עושים, הם נקודת אור להרבה אנשים שנמצאים פעמים רבות מול רדיפה של המערכת המשפטית. חוננו עוזרים לאותם אנשים בחסד גמור. אני תרמתי לקמפיין", סיכם.

חגית משה אמרה: "ארגון חוננו הוא ארגון חשוב מאוד, ארגון שפועל רבות למען ארץ ישראל, למען המתיישבים והחיילים שלנו שזקוקים להגנה. אנחנו יודעים שבשנתיים האחרונות היו מקרים מאוד מאוד קשים, ובזכות ארגון חוננו האנשים האלה יצאו לחופשי, יצאו ללא תיקים פליליים, ללא אישום כזה ואחר. ארגון חוננו חייב להמשיך ולפעול למען אותם אנשים חשובים, למען החיילים שלנו שמגינים על מדינת ישראל".

לרגל 25 שנות פעילות וסיוע לעשרות אלפי חיילים, שוטרים, מתיישבים ונפגעי טרור, יצאו בארגון חוננו לפרויקט גיוס המונים תחת הכותרת 'דווקא עכשיו - חוננו'. מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל', הגיע לארגון 'חוננו' שטף בקשות ופניות לסיוע משפטי, בסדר גודל חסר תקדים. בשל העומס הרב הגדילו בארגון חוננו את השורות - הרחיבו את המחלקות והעסיקו עורכי דין נוספים בכדי לא להשאיר יהודי אחד ללא מענה, וכעת הארגון זקוק לעזרתכם.

לתמיכה בארגון חוננו - לחצו כאן