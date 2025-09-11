הרכב השופטים במשפטו של נשיא ברזיל לשעבר, ז'איר בולסונארו, קבע הערב (חמישי) כי הוא אשם בניסיון הפיכה, ניסיון לפרק את המשטר הדמוקרטי ובחברות בארגון פשיעה.

ההכרעה הסופית צפויה להינתן בהמשך על ידי בית המשפט העליון במדינה, אך כבר עתה ברור כי יורשע בכל האישומים.

האישומים הפליליים נגד בולסונארו כוללים ניסיון הפיכה, תכנון פעולות טרור והסתה למהומות אלימות. שיאם נרשם בינואר 2023, אז הסתערו אלפי מתומכיו על הקונגרס, בית המשפט העליון ומעון הנשיא - אירוע שהוגדר כ"חיקוי ברזילאי" לאירועי הקפיטול בארצות הברית.

האישומים מתייחסים ל"מזימת הפגיון הירוק-צהוב" - תוכנית דרמטית שנועדה למנוע את העברת השלטון לנשיא הנוכחי לולה דה סילבה לאחר בחירות 2022.

לפי ממצאי המשטרה הפדרלית, המסמכים כללו פרטים על חטיפה או חיסול של שופט העליון אלשנדרי ג'י מוראיס באמצעות כלי ירייה, רימונים ורקטות, ואף רעיון להרעלת הנשיא לולה.

מי שעמד לכאורה מאחורי התוכנית, הגנרל מריו פרננדס, הודה כי הדפיס מסמך המפרט את הפרטים, אך טען שמדובר ב"תיאוריה אישית" ולא בתוכנית פעולה. לדבריו, המסמך נקרע מאוחר יותר.

השופט ג'י מוראיס, שהיה יעד מרכזי לתוכנית החיסול, מוביל כעת את ההליך המשפטי נגד בולסונארו. השבוע כבר הצביע בעד הרשעתו וטען כי "המעורבות שלו הוכחה באופן מלא".

ג'י מוראיס, שכיהן בעבר כשר המשפטים ועמד בראש ועדת הבחירות, נחשב לדמות פוליטית מובהקת ומינוי אישי של הנשיא לולה. עד סוף השבוע ימסרו יתר ארבעת השופטים את הכרעתם.