השבוע התקיימה ישיבה מיוחדת בלשכת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בהשתתפות בכירי המשטרה, הפרקליטות והייעוץ המשפטי, לדיון בהחלטת המשטרה לפתוח בחקירה נגד העיתונאי אביעד גליקמן בחשד לדחיפת עובדת של רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו.

על פי דיווח של אבישי גרינצייג בערוץ I24, בדיון השתתפו בין היתר ראש אגף החקירות והמודיעין ניצב בועז בלט, ראש חטיבת החקירות תנ"צ שלומית לנדס, פרקליט המדינה עמית איסמן, המשנים לפרקליט המדינה אלון אלטמן ואפרת גרינבוים, ראש מערך ייעוץ וחקיקה שרון אפק, ועוזרי היועצת המשפטית לממשלה.

ניצב בלט טען כי הדיון "אבסורדי", וכי המשטרה לא מיהרה לזמן את גליקמן אלא קודם אספה עדויות כדי לבחון קיומו של חשד סביר. לדבריו, משהתגבש חשד - חובתה של המשטרה היא לחקור, גם אם מדובר בעיתונאי.

היועצת המשפטית ציינה כי יש לנקוט זהירות רבה בחקירת עיתונאים מחשש לפגיעה בחופש העיתונות. גם בפרקליטות הובע חשש מהפיכת מקרים של דחיפות קלות במרחבים צפופים לעילות לחקירה פלילית.

אנשי משרד המשפטים הזכירו את פרשת חקירתו של העיתונאי צביקה קליין, שבה לא התקיים דיון מוקדם דומה, וציינו כי יש להפיק לקחים מכך.

בכיר שנכח בישיבה העריך כי מדובר ככל הנראה בדחיפה שנועדה להתקרב לשרה נתניהו ולא לפגוע בעובדת, אך הוסיף כי לאור התלונה והעדויות - החקירה לגיטימית, גם אם סביר שתסתיים בסגירת התיק.

בסיום הדיון הודיעה בהרב מיארה כי טרם קיבלה החלטה סופית בנושא ותכריע בו בהמשך.

צביקה קליין הגיב: "עורכת הדין המייצגת אותי פנתה ליועמשית ולפרקליט המדינה ב-10 לאפריל לגבי תפיסת מכשירי הסלולר שלי (עדיין במח"ש), טרם קיבלנו תגובה. במקרה הנוכחי, דיון של עשרה אנשים. הדליפו לי ממכשיר הטלפון לעיתונאית בווינט. תדרכו נגדי שאני חלק ממערכת שלימה ושאני 'מאכער'. אלה העובדות. תחליטו אתם מה שתרצו על גורמי המקצוע המאיישים תפקידים אלה".