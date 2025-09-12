עשרות אלפי חסידי ברסלב שתכננו להגיע לאומן שבאוקראינה לחגיגות ראש השנה נותרו השבוע ללא פתרון תחבורתי לאחר שממשלת מולדובה החליטה לבטל באופן מיידי את כל הטיסות הנוספות שאושרו מישראל.

ההחלטה הדרמטית התקבלה בפגישה שנערכה היום חמישי בשעות הצהריים בין רשות התעופה האזרחית במולדובה לנציגי חברות התעופה הייסקאי, פליי וואן ואל על.

לפי עדויות משתתפי הפגישה, כל הטיסות הנוספות שאושרו למולדובה בוטלו על פי "הוראה ישירה של ראש הממשלה המולדבי".

ההחלטה מגיעה לאחר שבשנה שעברה ביטלה מולדובה את כל טיסות הצ'רטר לאומן ברגע האחרון, מה שגרם להפסדים כספיים אדירים ולתסכול רב בקרב החסידים.

בכירי איחוד ברסלב באומן מגדירים את ההחלטה כ"אנטישמיות טהורה" ומאשימים את מולדובה בהתנהלות מכוונת נגד יהודים. "הם פשוט לא רוצים שיהודים יעברו במדינה שלהם", אמר הרב גבירץ. "מרגישים שאף אחד לא סופר אותנו, שאנחנו אזרחים סוג ב'".

ח"כ מאיר פרוש פנה במכתב לראש הממשלה ושר החוץ בעקבות ביטול הטיסות: "'הגיעו מים עד נפש' ועליכם להפסיק את מדיניות הגזר ולעבור לדבר במקלות. ישראל מנהלת יחסים חמים עם מולדובה, כולל העסקת כ-15 אלף עובדים זרים ופטור מהצורך באשרת תייר. אני קורא לכם להציב בפני ממשלת מולדובה את הבחירה בין כיבוד הזכויות הבסיסיות של אזרחי ישראל או תשלום מחיר מדיני וכלכלי".

ח"כ צבי סוכות תקף בחריפות את ההחלטה: "אירוע ביטול הטיסות הסדירות מישראל למולדובה הוא חוצפה ממדרגה ראשונה, מנוגד לחוק ומריח מאנטישמיות ישנה ורעה. במיוחד שבזמן הזה מולדובה מכניסה מיליונים מעבודה בשוק הישראלי. אני קורא לשר הפנים לבטל את הויזות למהגרי העבודה המולדובים עד להודעה חדשה".