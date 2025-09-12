הרב דוד לייבל, ממובילי הקמת החטיבה החרדית בצה"ל, פנה השבוע בצעד חריג ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, וביקש ממנה להפסיק את הפעילות למעצר בחורי ישיבות עריקים.

לדבריו, מהלך זה מרחיב את הקרע בין המגזר החרדי למוסדות המדינה ופוגע בתהליך הגיוס.

במכתב ששלח ליועצת המשפטית לממשלה תקף הרב לייבל בחריפות את מעצר בחורי הישיבות, כינה את פעילות המעצרים כ"מזיקה ופוגעת" וקרא לפעול להגברת האמון של הציבור החרדי בצה"ל ובמוסדותיו.

במקביל, הוא הציג שורת צעדים שלדעתו יכולים לגשר על הפער.

"מעצר בחורי ישיבות שתורתם אומנותם לא רק שאינו מקדם את הפתרון הנדרש, אלא אף מוביל להקצנה ומעצים את החשדנות הקיימת", כתב הרב לייבל.

"מתוך תפיסת עולם חרדית עקרונית, לפיה חרדי שתורתו אינה אומנותו מחויב לקחת חלק במאמץ הביטחוני, וכמי שפועל כל העת ליצירת פתרונות ברוח זו, אני פונה אלייך".

הרב הדגיש כי "חובת השעה היא, בראש ובראשונה, שיקום האמון. ניתן לעשות זאת באמצעות עיגון ההתחייבות לשמירה על הצביון החרדי בפקודות מטכ"ל והקמת ועדת רבנים מפקחת, המוסמכת על ידי משרד הביטחון - מהלך שאנו עמלים עליו מזה זמן רב ומסוגל להוביל למתווה מוסכם".

במקביל למכתב, נמסר כי אחד הצעדים המשמעותיים להגברת האמון בין הצבא למגזר החרדי נמצא בימים אלה בישורת האחרונה - עיגון הכללים לשמירת אורח החיים החרדי בפקודות מטכ"ל. צעד זה נחשב קריטי ליצירת אמון בקרב החרדים כלפי השירות הצבאי.

הרב לייבל סיכם את מכתבו במילים: "מתוך דאגה כנה לעולם התורה ולקיום המשותף במדינת ישראל, אני מפציר בך לפעול לעצירת ההתנהלות המזיקה הזו. אני מאמין כי בעזרת רצון טוב, ניתן למצוא פתרון גם לאילוצים המשפטיים. אני סמוך ובטוח כי אחריותך וסמכותך יעניקו לך את התבונה והיכולת להוביל לפתרון ראוי, ולכל הפחות - לעצור את הנזק המצטבר".