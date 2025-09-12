המשטרה ביקשה הערב (חמישי) את עזרת הציבור באיתור הילד ישי איפרגאן, בן 11 מצפת, שנעדר מאז שעות הבוקר המוקדמות.

הילד נראה לאחרונה בשעה 08:00 בבוקר סמוך לפקולטה לרפואה בצפת. המשפחה אישרה את פרסום היעדרותו, ומאז קבלת הדיווח החלו שוטרי המחוז הצפוני בסריקות נרחבות שנמשכו לאורך הלילה.

במבצע האיתור משתתפים עשרות שוטרים ומתנדבים ממגוון ארגונים הפועלים תחת פיקוד משטרת ישראל.

הנעדר מתואר כילד בגובה מטר וארבעים ס"מ, בעל שיער כהה עם פאות, מבנה גוף רזה ועיניים כהות. בעת היעדרותו הוא לבש מכנסיים שחורים, חולצה לבנה וכיפה שחורה.

המשטרה קוראת לכל מי שראה את הילד או יש בידיו מידע על מקום הימצאו להתקשר מיידית למוקד 100 או ישירות למשטרת צפת בטלפון 04-6978444.