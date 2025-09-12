ה-FBI פרסם הלילה (שישי) סרטון חדש של החשוד בירי בפעיל הימין צ'ארלי קירק.

בסרטון נראה החשוד כשהוא קופץ מגג של בניין לאחר ביצוע הירי בקמפוס של אוניברסיטה במדינת יוטה.

מוקדם יותר פרסמה המחלקה לביטחון הציבור של מדינת יוטה ברשת החברתית X תמונות נוספות של החשוד ברצח.

הציבור התבקש לפנות ל-FBI עם כל מידע שיכול להוביל לזיהויו ולמעצרו של החשוד.

ה-FBI מציע פרס כספי של עד 100 אלף דולרים למידע שיוביל לזיהוי ומעצר של החשוד ברצח.

ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי על התחמושת של הרובה ששימש לרצח נמצאו חריטות הכוללות מסרים הקשורים לטרנסג'נדרים ולאידיאולוגיה אנטי-פשיסטית. החוקרים בודקים את משמעות הממצאים והרקע של החשוד.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי יעניק לקירק לאחר מותו את מדליית החירות הנשיאותית. אמש אף הורה להוריד את כל דגלי ארה"ב במדינה לחצי התורן עד ליום ראשון בערב.