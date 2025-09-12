שר האוצר בצלאל סמוטריץ חתם אמש (חמישי), עם שובו מביקור בהודו, על עיקול וקיזוז כספי הרשות הפלסטינית המוקפאים והורה על העברתם למשפחות נפגעי טרור.

במהלך החודש האחרון, משרד האוצר השלים תהליך נרחב של העברת פיצויים למשפחות נפגעי טרור בהיקף של כ־90 מיליון שקלים. במקביל, עוקלו כ‑900 מיליון ש"ח נוספים מכספי הרשות הפלסטינית שהוקפאו עקב תשלום למשפחות מחבלים והם נמצאים בשלבים שונים לקראת העברתם למשפחות הנפגעים.

סמוטריץ' אמר כי "במקום שהרשות הפלסטינית תעביר את הכסף למשפחות מחבלים, נעביר את הכסף למשפחות נפגעי טרור. המאבק בטרור מתנהל לא רק בשדה הקרב אלא גם בכלים כלכליים.

לא נאפשר לרשות הפלסטינית להמשיך ולתגמל את משפחות המחבלים. אנו נמשיך לחזק ולתמוך במשפחות היקרות שנפגעו מהטרור. זו מדיניות שאני מוביל מאז כניסתי לתפקיד, ואנו ממשיכים בכל הכוח", דברי שר האוצר.