צפו: ממי עקיבא נוביק מבקש סליחה? ערוץ משב

במסגרת הפינה "סליחה רגע" בערוץ משב מבית ארגון רבני צהר, בחר העיתונאי עקיבא נוביק לפנות לעדה הדרוזית בישראל.

"נדמה לי שמגיעה סליחה קטנה לדרוזים", אמר נוביק. "כבר כמה שנים שיש להם דרישה אחת מרכזית: לעדכן את חוק הלאום. לא לבטל, אלא לתקן. להוסיף בו התייחסות למעמד המיוחד שלהם. ובמלחמה הזאת, כשיש דיון סוער מי תורם יותר ומי פחות, הדרוזים מקריבים את בניהם בכל פעם מחדש, ובכל פעם שהמודיעים דופקים בדלת הם שואלים: מה עם חוק הלאום?".

"אנחנו תמיד אומרים ברור, צריך להוקיר אותם, להעריך אותם, אבל כשזה מגיע לבקשה הזאת אנחנו שוכחים. אם לא מצליחים להגיע לתיקון, לכל הפחות צריך לבקש סליחה", דברי נוביק.