נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעריך כי התקיפה הישראלית בקטאר השבוע בוצעה במטרה לפגוע במגעים לשחרור החטופים - כך נטען הלילה (שישי) באתר "פוליטיקו".

על פי הפרסום, במעגל הקרוב לנשיא האמריקני קיימת דאגה שהפעולה הצבאית תסכל את האפשרות לגבש הסכם בסוגיה, "ואולי לנצח".

עוד דווח על תחושת התסכול של טראמפ ושל צוותו כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו שהולכת ומתרחבת.

גורם המקורב לטראמפ אמר לאתר כי "בכל פעם שהם מתקדמים נראה שהוא מפציץ מישהו. זאת הסיבה שטראמפ ועוזריו מתוסכלים מנתניהו".

הלילה נשאל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ במהלך שיחה עם כתבים כיצד תשפיע התקיפה הישראלית נגד מנהיגי חמאס בדוחא על המשא ומתן לעסקת חטופים.

"מקווה שזה לא ישפיע בכלל. אנחנו רוצים שהחטופים ישוחררו, ואנחנו רוצים שהם ישוחררו בקרוב", השיב טראמפ.