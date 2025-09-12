ישראל פועלת בימים האחרונים נגד הארגון לקידום והעצמת נשים באו"ם כולל לחץ לבלימת תקציבים שיועדו לו, כך דווח בכאן רשת ב'.

מדובר בארגון הוקם במטרה לקדם שוויון ולפעול למען נשים ברחבי העולם, אך בלטה המיוחד ההתעלמות שלו מהפגיעה הקשה והמזעזעת בנשים במהלך המתקפה הרצחנית של חמאס בעוטף עזה ובמסיבת הנובה בשבעה באוקטובר.

גורמים מדיניים ציינו כי אחד המהלכים שמקודמים הוא פנייה למדינות ידידותיות על מנת לשכנען לבחון מחדש את התמיכה הכספית בארגון. המטרה היא לשדר מסר ברור שעמידה מנגד מול מעשי זוועה איננה מקובלת.

אחת המדינות ששוקלות להיענות ללחץ הישראלי היא גרמניה. מדובר באחת המדינות המשפיעות ביותר באירופה ובפרלמנט הגרמני נבחנת בימים אלה האפשרות להפסיק את התמיכה התקציבית לארגון הנשים של האו"ם. מדובר בתמיכה בסך של כ-100 מיליון אירו.