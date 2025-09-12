סקר שערך מכון "לזר מחקרים" ומתפרסם הבוקר (שישי) בעיתון "מעריב" מעלה כי מפלגות הקואליציה מתחזק השבוע בשני מנדטים ומגיע ל־50, לעומת 60 לגוש מפלגות האופוזיציה, ללא המפלגות הערביות.

בתרחיש שבו מתמודדות מפלגות בראשות נפתלי בנט וגדי איזנקוט מקבלת מפלגת הליכוד 24 מנדטים, בנט 23, הדמוקרטים 11, ישראל ביתנו 10, איזנקוט 9, ש"ס 8, יש עתיד 7, עוצמה יהודית 7, יהדות התורה 7, רע"ם 5, חד"ש־תע"ל 5 ומפלגת הציונות הדתית 4.

מפלגת כחול-לבן בראשות בני גנץ לא עוברת את אחוז החסימה.

על פי הסקר, כי כאשר מכניסים למפת המנדטים גם את יוסי כהן ומפלגת המילואימניקים, מתקבלת תמונה דרמטית: שלוש מפלגות (בנוסף לבל”ד) אינן עוברות את אחוז החסימה: כחול לבן, הציונות הדתית ומפלגתו יוסי כהן.

בתרחיש זה מפלגת המילואימניקים מקבלת חמישה מנדטים וגוש מתנגדי נתניהו מתחזק ל-64 מנדטים.