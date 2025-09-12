עשרות שחקנים ישראלים נפלו קורבן למתקפת פישינג שמקורה, לפי ההערכות, בגורמים איראניים.

על פי הודעת מערך הסייבר הלאומי, השחקנים נתבקשו לשלוח אודישנים מצולמים ופרטים אישיים רגישים - בהם צילומי תעודת זהות ודרכון - לאחר שקיבלו הודעות דואר אלקטרוני שהתחזו לפנייה מליהוק לסרט חדש של במאי מוכר הנוגע למתקפה הרצחנית של חמאס בשבעה באוקטובר.

בהמשך, חלקם אף קיבלו הודעות איומים שיוחסו לגורמים הקשורים לאיראן.

במערך הסייבר הסבירו כי במסגרת המתקפה נפרצה תיבת דואר אלקטרוני שממנה נשלחו ההודעות המזויפות. הנמענים התבקשו להעביר פרטים אישיים, כתובת מגורים ותיעוד מצולם, במטרה להשתתף לכאורה בפרויקט קולנועי. מהמידע שהצטבר עולה כי עשרות שחקנים נענו לבקשה ושלחו את פרטיהם.

אחת השחקניות אמרה ל-ynet כי היא קיבלה פנייה שהוצגה כאילו מדובר באודישן לסרט של הבמאי ארי פולמן העוסק באירועי 7 באוקטובר. בבקשה נדרשה להקליט סרטון אישי עם הסבר על התאמתה לתפקיד ולצרף מסמכים מזהים.

במערך הסייבר מזהירים כי פרטי הזיהוי שנשלחו עלולים לשמש לביצוע הונאות, גניבת זהות או שימוש לרעה אחר. לנפגעים ממליצים להחליף בהקדם את תעודת הזהות והדרכון ברשות האוכלוסין וההגירה, לשנות סיסמאות בכל השירותים המקוונים ולהפעיל אימות דו-שלבי היכן שניתן. בנוסף, מומלץ לדווח לבנקים ולחברות האשראי ולעקוב מקרוב אחר פעילות חשודה בחשבונות.

המערך קורא לכל מי שקיבל הודעות דומות להימנע ממסירת פרטים אישיים ולפנות לדיווח דרך האתר או מוקד הסייבר הלאומי.