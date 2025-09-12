הפעילות המיוחדת בסוריה דובר צה"ל

כולנו מכירים את הרגע הזה בסרט. הדמות הראשית נתקלת בראיה סתמית למראית עין, שמתגלה לבסוף כחתיכה האחרונה בפאזל - שמפצחת את התעלומה.

אז יכול להיות שאחרי הכתבה הזו, תחברו את הנקודות מאחורי מספר פעולות שלכאורה נראות אקראיות, אבל יחד מתלכדות למאבק העצים שנחשף נגד יחידה 840 - "יחידת המבצעים המיוחדים" של כוח קודס האיראני.

אז מי היא היחידה העוינת שנלכדה בין הכוונות של גופי המודיעין בצה"ל ושב"כ? ומה הצעדים שנקטה בניסיון לפגוע בביטחון ישראל? הנה כמה 'קלפים' שאפשר לחשוף לראשונה על שיטת הפעולה שלה ועל המרדף שמתנהל אחריה גם ברגעים אלו ממש. את האחרים נשמור עמוק בתוך השרוול.

נתחיל בהצגה עצמית. 840 משמשת כאמור כיחידת המבצעים המיוחדים בכוח קודס, ואמונה על קידום והכוונת טרור נגד ישראלים ויהודים בעורף הישראלי, בגבולות ובחוץ לארץ - בעזרת חוליות המכוונות על ידה מרחוק. אצע'ר באקרי, העומד בראשה, וסגנו, מחמד רצ'א אנצארי, מתכללים את פעילותה בדירקטיבה ישירה ממשמרות המהפכה בטהרן.

מאז פרוץ המלחמה, האיצה היחידה את מאמציה לפגיעה בעורף, אך באמ"ן ובשב"כ עלו על עקבותיה - והחלו בסדרת פעולות מנע מחושבות היטב, שיצאו לפועל בזו אחר זו.

הפעילות נגד כוח קודס צילום: דובר צה"ל

25 במרץ 24'. אגף המודיעין והשב"כ חושפים ומסכלים ניסיון של גורמים ביחידה להבריח אמל"ח איראני מתקדם לשטחי יהודה ושומרון. ייעודו - ביצוע פעולות טרור נגד מטרות ישראליות, אזרחיות וצבאיות. בין כלי הנשק שנתפסו: רקטות, מטעני רסס, מוקשי נ"ט איראנים, מטולי RPG ועוד.

שעות לאחר מכן, ועשרות קילומטרים משם, תקף חיל האוויר בסיסים של צבא סוריה במזרח המדינה אשר היו בשימוש אותה יחידה. מתוכם, פעלו המחבלים כדי להבריח אמל"ח לגורמי טרור נוספים - עד שסוכלו.

בנובמבר של אותה השנה, נחשף משלוח נוסף של אמצעי לחימה 'מפרי איזון' שהכיל מטענים רבי עוצמה, משגרי מרגמות וחימושים ממגוון סוגים, ועשה את דרכו לכיוון ג'נין. המוחות מאחורי הברחות הנשק מגבול סוריה ואל תוך איו"ש? מפקדי יחידה 840 כמובן.

נתפסו על חם

לאחר מספר חודשים, במהלכם ניטרו גופי הביטחון את פעילות היחידה באופן שוטף, לכדו צה"ל ושב"כ שניים מפעיליה. הפרטים על המבצעים המיוחדים לתפיסתם, שיצאו לדרך בהפרש של שבועות ספורים במהלך אפריל ומאי, טרם פורסמו לציבור - עד כה.

השניים, העונים לשמות שוברי השיניים זידאן אלטויל ומחמד אלכריאן, תפקדו כפעילי שטח על אדמת סוריה. תפיסתם העמיקה בצורה משמעותית את המידע שהחזיקו גופי המודיעין של צה"ל ושב"כ אודות היחידה, וחשפה מתווי טרור שתכננה נגד כוחותינו.

עליית מדרגה נוספת במאבק השיטתי נגד 840 נרשמה ממש לאחרונה, ב-3 ביולי 2025, כאשר כלי טיס של חיל האוויר תקף וחיסל את המחבל הלבנוני קאסם צלאח אלחסיני, במרחב כפר סיל שבפאתיה הדרומיים של ביירות. אלחסיני אחראי אישית להכוונת פיגועים ולמספר הברחות אמל"ח לשטחי איו"ש ולמוקדים שונים בגזרה הצפונית, וטווה קשרים עם סוחרים סורים ולבנונים לשם כך.

במקביל לעיסוקו העצמאי בטרור, הפעיל אלחסיני גם קצין מצבא אסד, המקביל בדרגתו לסא"ל - חסין מחמוד עלי כבר. זה, נשלח על ידו לאתר, לגייס ולהכשיר פעילים מקומיים מדרום סוריה. יחד, הם שלחו שני מחבלים נוספים: אבו חמזה עאיד וח'דר אלעלי, להכשרה ייעודית לתכנון ומימוש פיגועים נגד כוחות צה"ל במרחב החיץ.

כשבוע לאחר חיסול אלחסיני בביירות, סוכל יד ימינו ושליחו העיקרי בלבנון, מחמד שעייב, בתקיפה במרחב א-נמיריה שבדרום המדינה. לצד היותו גורם משמעותי בציר ההברחות מאיראן לגבולות ישראל, פעל גם הוא לצירוף מחבלים נוספים לשורות היחידה.

בשביל מי אתם עובדים?

בין סיכול לסיכול, לכדו כוחות צה"ל בשבועות האחרונים גם את חוליות המחבלים שהפעילו אלחסיני ושעייב במבצעים ממוקדים בשטח סוריה. במרחבים בהם נתפסו המחבלים, אותרו גם אמצעי לחימה רבים.

הפעלת הגורמים והכוונת הטרור מגבולותיה הצפוניים של ישראל, הן דרכיה של משמרות המהפכה לייצר חיכוכים בין המדינות השכנות. ניסיונות הפגיעה בכוחותינו, הפועלים במרחב האבטחה בדרום סוריה, נועדו להתסיס את השטח. זאת, לצד מאמצים לפגוע ביציבותה של מדינת לבנון ובהסכמי הפסקת האש שנחתמו בנובמבר האחרון.

מחקירות המחבלים שנתפסו, עולה כי חלקם כלל לא ידעו לטובת מי הם פועלים. גיוסם ל-840 נעשה פעמים רבות מבלי לחשוף את מניעיה האמיתיים של היחידה ובעזרת שוחד כלכלי, תוך ניצול מצבם המעורער של תושבי סוריה ולבנון.