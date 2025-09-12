יוסי דגן עם שר החוץ ההונגרי צילום: דוברות

לאחר הפגישה התקדימית של יוסי דגן ראש מועצת שומרון עם שר החוץ ההונגרי פטר סיירטו, האמון על הטלת הווטו על החלטת סנקציות של האיחוד האירופי בהקשר של המלחמה בעזה והחלת הריבונות ביהודה ושומרון, ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן מגבה רשמית את הקשר והתמיכה.

זולטן קובאץ', דובר ראש הממשלה ההונגרי, פרסם בחשבון ה-X הרשמי שלו את הפגישה בין שר החוץ הבונגרי וראש מועצת השומרון, והדגיש את עמידתה של הונגריה לצד ישראל מול מהלכי האיחוד האירופי ונשיא צרפת להכרה במדינה פלסטינית ומול הרצון להטלת סנקציות.

דובר ראש הממשלה ההונגרי כתב: "לאחר שיחות עם יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, הוא הביע דאגה מהרגשות האנטי-ישראליים החזקים במערב אירופה ואישרר מחדש את עמדתה הברורה של הונגריה בתמיכתה בישראל. בריסל ממשיכה להציע צעדים אנטי-ישראליים למדינות החברות באיחוד האירופי, אך הונגריה לא תקבל אותם. במקום זאת, אנו פועלים לחיזוק הברית האסטרטגית והידידות שלנו עם ישראל.

הגנה על הקהילות הנוצריות העתיקות במזרח התיכון והבטחת ביטחונן הן אחריות משותפת לישראל והונגריה", הוסיף.

הפגישה התקדימית בין שר החוץ פטר סיירטו לראש מועצת שומרון יוסי דגו התקיימה על רקע המהלכים שמנסות לקדם מדינות באיחוד האירופי, בהובלת נשיא צרפת עמנואל מקרון, להכרה במדינה פלסטינית ולהטלת סנקציות כנגד מדינת ישראל וההתיישבות ביהודה ושומרון.

בפגישה הציג דגן לשר החוץ מפת תבליט של ארץ ישראל והסביר את החשיבות הביטחונית של השומרון, את היותה של ההתיישבות היהודה ושומרון שומרת ארץ התנ"ך והמקומות הקדושים שרובם ביו"ש - ואת הצורך בבלימת מהלכים של סנקציות והכרה במדינה פלסטינית.

בנוסף, הפריך את קמפיין "אלימות המתיישבים" והציג נתונים רשמיים המוכיחים כי אחוזי הטרור הפלסטיני נגד יהודים גבוהים פי 31 לעומת מקרים בודדים של פגיעה בערבים, נגדם פועלת ההנהגה הישראלית, בעוד הרשות הפלסטינית כוקאת על שם הטרוריסטים המוסלמים כיכרות ומממנת למחבלים בבתי הכלא משכורות עתק, בין השאר מהסיוע הגדול מכספי משלם המיסים האירופי.

ראש מועצת שומרון הדגיש בפגישתו עם שר החוץ את חשיבות החלת הריבונות ביהודה ושומרון. בנוסף, נפגש פעמיים עם השר לאיחוד האירופי יאנוש בוקה ועם מזכיר המדינה ההונגרי, במשרד ראש הממשלה.

דגן הודה בפגישה לשר החוץ על תמיכתו: "אנו מעריכים את מנהיגותך, את השותפות שלך, אנחנו יודעים שאנחנו לא לבד ואתה יודע שאתם לא לבד. המורשת שלנו, של העם היהודי והעם הנוצרי באירופה, בישראל ובאמריקה, אנחנו יחד, בעיקר נגד האיום הזה של מקרון וזה מחזק אותנו לדעת שאנחנו עומדים יחד".