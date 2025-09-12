במשרדי ערוץ 7 שבשכונת בית הכרם בירושלים נחנך השבוע אולפן הפודקאסטים החדש של הערוץ בשיחה מיוחדת של עוזי ברוך, מנכ"ל ועורך ראשי של ערוץ 7, יחד עם פנחס ולרשטיין, ממייסדי גוש אמונים ומי שכיהן כראש מועצת בנימין במשך 29 שנים.

רגע לפני טקס סיום הש"ס והתנ"ך של חיילי צה"ל, בהובלת חיל הרבנות, נראה הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון בן ה-75, כשהוא יושב על הרצפה מוקף בתלמידיו הלוחמים - תמונה שממחישה שילוב של תורה, צבא וענווה.

הרב מדן עם תלמידיו הלוחמים צילום: ערוץ 7

הרב אביהוא פישפדר, ראש ישיבת אשקלון, העניק מתנה לליזו דויטש מאיגוד ישיבות ההסדר כהוקרה על פועלו למען תלמידי הישיבה. בדבריו אמר, "מוסר את הנפש, מאוד מעריכים".

הרב אביהוא פישפדר מעניק את המתנה ללא קרדיט

ביישוב קדומים נערכה הכנסת ספר תורה לעילוי נשמת שלום סופר הי"ד, שנרצח בפיגוע בכפר פונדוק. הספר הוכנס לתיכון הישיבתי בני חיל במעמד מאות מתושבים, ובמקום הרצח התקיים טקס קבלת עול מלכות שמיים בהובלת בנו של הנרצח, לידור סופר, וראש המועצה עוזאל ותיק.

הכנסת ספר תורה בכפר צילום: באדיבות המצלם

העיתונאי חנן גרינווד, שסיקר את תחום ההתיישבות ב"ישראל היום", מסיים את תפקידו ועתיד לשמש ראש מערך הדוברות של מועצה אזורית מטה בנימין.

בחתונתה של רוני, בתו של הרב דניאל לונצר, רב היישוב איתמר, עם ידידיה בראלי, בנו של עמיטל בראלי מארגון "חותם", השתתפו הרב דוד גיאמי והרב דוד טורנר.

הרבנים בחתונה צילום: ללא קרדיט

בגבעת שדה יונתן שבבנימין קיימה משפחת רבינוביץ' טקס קביעת מזוזה בביתה החדש. ההורים ותשעת ילדיהם הצטרפו לגרעין המשפחות במקום, כחלק מתהליך חיזוק ההתיישבות.

איתן רבינוביץ קובע מזוזה צילום: באדיבות המצלם

מקווה "נווה מנחם" שבשכונה המעורבת בקרני שומרון נפתח מחדש לאחר שיפוץ יסודי. בטקס החנוכה השתתפו רבנים, אישי ציבור ותושבים, בראשות ראש המועצה יהונתן קוזניץ.

חנוכת המקווה צילום: ללא קרדיט

במצעד המוזיקה של יוטיוב מופיע בימים האחרונים ביצוע משותף של להקת "ג'עלה" וביני לנדאו לפיוט "שבט יהודה", בליווי קליפ שצולם במערת המכפלה.

250 תלמידי ישיבת בני עקיבא קרית הרצוג פתחו את השנה במסע גיבוש בן יומיים, יחד עם הצוות החינוכי בראשות ראש הישיבה הרב יעקב גיטלמן, תחת הסיסמה "את אחי אנוכי מבקש".

מסע גיבוש צילום: ללא קרדיט

תלמידי ישיבות ברחבי הארץ, ובהן בית אל, כרם ביבנה, נוף הגליל, הגולן, צפת, שבי שומרון, גבעת אולגה ואיתמר, חגגו בשירה וריקודים את התקיפה הישראלית בקטאר נגד בכירי חמאס. בישיבת אולגה אף יצאו לרחובות יחד עם רבני הישיבה לחגוג עם הציבור.

ריקודים בכרם ביבנה צילום: באדיבות המצלם

ישיבת שבי שומרון צילום: באדיבות המצלם

ביישוב טלמון בירכו את בן היישוב, לוחם חטיבת החשמונאים, שחיסל את המחבלים שביצעו את הפיגוע בירושלים. בהודעת היישוב נכתב, "ברכות רבות ואיחולי ישר כח לבן היישוב - שהסתער על המחבלים בצומת רמות, הציל אנשים רבים, ומיגר את אויבנו. הקב"ה ישלח לו ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, ויזכה לקדש שם שמיים ברבים".

המ"כ שחיסל את המחבלים: "שמעתי קולות של ירי, הבנתי שצריך לחתור למגע" צילום: דובר צה"ל

עיריית אופקים העניקה את אות יקיר העיר לרב רפי טויזר, מן הדמויות המרכזיות במערכת החינוך בעיר. העירייה ציינה את תרומתו רבת השנים והשפעתו על דורות של תלמידים.

הרב טויזר צילום: באדיבות המצלם

בישיבת ההסדר ירוחם הופק קליפ מיוחד מתפילות יום הכיפורים, ובו שולבו יחד השירים "ואבית תהילה", "אב הרחמים" ו"פתח שערי שמיים".

בישיבת אבינועם שבשומרון התקיימה חגיגה לציון יום השנה למתקפת הביפרים בלבנון, בהשתתפות תלמידי הישיבה ורבניה. האירוע כלל ריקודים, סעודה חגיגית ותפילות הודיה.