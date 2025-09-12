שובאל בן גביר, בנו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, סיפר על מפגש אישי שקיים בארצות הברית עם פעיל הימין הפרו-ישראלי צ’ארלי קירק שנרצח השבוע.

הוא סיפר שהפגישה התקיימה במהלך טיול שערך לפני גיוסו ליחידה מובחרת בצה"ל. "פגשתי את צ’ארלי במהלך טיול שעשיתי לפני הגיוס. ניגשתי אליו ואמרתי לו שהוא מהווה עבורי השראה לסרטונים שאני מעלה. התחלנו לשוחח וכשסיפרתי לו שאני מישראל, חיוך גדול עלה מיד על פניו והוא ענה לי בהתלהבות ברוך ה'".

בן גביר הצעיר תיאר כי קירק שיתף אותו בסיבות שבגללן הוא פועל ובחזונו להפוך את אמריקה ואת העולם למקום טוב יותר. "שיתפתי אותו שאני בטיול לפני הגיוס לצה”ל והוא התלהב מאוד - ועוד יותר כשגילה שאני הבן של בן גביר. סיימתי את השיחה בכך שאמרתי לו שהוא העתיד של ארצות הברית, ובאמת האמנתי בכך".

בדבריו התייחס בן גביר גם לדמותו של קירק, אותו הגדיר כמי שהותיר עליו רושם עמוק. "צ’ארלי היה בן 31, רהוט, אינטליגנטי, אמיץ, ויותר מהכול מוכן להקריב. צ’ארלי היה אוהב ישראל גדול, ומותו הוא לא רק הפסד עצום לארצות הברית, אלא לעולם כולו. יהי זכרו ברוך".