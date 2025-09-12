שר המורשת, עמיחי אליהו, אומר שההתנקשות בחייו של פעיל הימין הפרו-ישראלי צ’ארלי קירק נוגעת לחשש הכבד מפני האמת שהציג בפני העולם.

בפוסט שפרסם היום (שישי) בחשבון הפייסבוק שלו כתב השר אליהו כי קירק הצליח להעניק לגיטימציה מחודשת לערכים פטריוטיים בארצות הברית והשפיע על מיליוני צעירים בקמפוסים.

"הוא לא היה קיצוני, גזען או משוגע של קונספירציות. הוא היה אפקטיבי. זו הסיבה שהוא נרצח - לא בגלל מה שאמר, אלא בגלל שאנשים הקשיבו לו", כתב אליהו.

השר ציטט דברים שנשא קירק בנוגע לישראל לפיהם "ישראל היא לא נטל על אמריקה. אמריקה היא נטל על ישראל".

לדבריו, קירק הבין שהכוח של ארצות הברית קשור ישירות לקשריה עם ישראל, וכי מי שנוטש את ירושלים פוגע גם בוושינגטון. "צ’ארלי קירק אמר בקול רם את מה שאף שמרן אמריקאי לא העז לומר".

השר קשר בין פרשת "כי תבוא", הכוללת תיאורי ברכות וקללות, לבין מאבקו של קירק. לדבריו, ההתנקשות ממחישה את הבחירה בין חיים למוות ובין ברכה לקללה. "צ’ארלי קירק בחר בחיים - ומת. הרוצח שלו בחר במוות - וחי. אבל הברכה היא חיים גם במוות, והקללה היא מוות גם בחיים", סיכם השר אליהו.