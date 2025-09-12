הידיעות המגיעות מפריז השבוע, שם שוב נאלץ ראש ממשלה להתפטר לאחר שנכשל בהצבעת אי אמון, חושפות משבר פוליטי עמוק המשתק את צרפת.

ד"ר עמנואל נבון, מומחה ליחסים בינלאומיים מאוניברסיטת תל אביב, אומר בראיון לערוץ 7 שנשיא צרפת נמצא בסחרור שאין לו דרך לצאת ממנו. "הפרלמנט הצרפתי מפולג בין שלושה גושים - הימין הקיצוני, השמאל הקיצוני, והמרכז של מקרון - ללא יכולת להרכיב קואליציה יציבה. התוצאה היא מעגל קסמים הרסני: מקרון ממנה ראש ממשלה, אך ללא רוב פרלמנטרי, הממשלה נופלת בהצבעת אי האמון הראשונה, וחוזר חלילה".

החולשה הפוליטית הזו, טוען ד"ר נבון, היא המפתח להבנת התנהלותו של מקרון כלפי ישראל בחודשים האחרונים. "החולשה הפוליטית שלו דחפה אותו לנסות ולהתרכז יותר בשאלות חוץ, שיש להן תמיכה רחבה בצרפת במיוחד בקרב השמאל והמצביעים המוסלמים".

המהלכים הדיפלומטיים וההצהרות התקיפות נגד ישראל, לרבות האיום בהכרה במדינה פלסטינית, לא נבעו משינוי אידיאולוגי, אלא מניסיון נואש לגייס תמיכה פוליטית מבית. "כמובן שהמניע שלו, בעיקר, בעצם מניע פוליטי פנימי. אבל זה לא מועיל לו", הוא מדגיש ומציין שהפנייה לשמאל לא תעניק למקרון את הרוב שהוא כה זקוק לו.

תמונה דומה, ואף חמורה יותר, מצטיירת בספרד. גם שם, ממשלת שמאל-קיצוני תוקפת את ישראל בחריפות ואף מאיימת בסנקציות. "זה ייגמר רע עבור ספרד", מעריך נבו. "מדינה שמנוהלת היום על ידי קואליציה שמאל-קיצוני ומשתלחת בישראל מסיבות פוליטיות. מדובר שם בראש ממשלה, ששקוע עד הצוואר בפרשיות חמורות של שחיתות".

בניגוד לצרפת, בספרד נראה פתרון באופק. "אם וכאשר הימין יחזור לשלטון בספרד, זה יהיה סיפור אחר, כי הימין הספרדי מאוד פרו-ישראלי. לדעתי נדרשת קצת סבלנות כי הממשלה הנוכחית לא תחזיק מעמד זמן רב".

ד"ר עמנואל נבון צילום: דוברות

התנהלות הממשלות בפריז ובמדריד, טוען ד"ר נבון, אינה משקפת את דעת הקהל האמיתית במדינות אלו. "רוב הסקרים מראים שיש רוב שקט שתומך בישראל, דווקא במדינות הללו, משום שהוא מבין, שהמאבק של ישראל הוא גם המאבק שלו. אלא שכרגע יש מנהיגים שמנסים לשרוד ומפגינים מדיניות עוינת כלפי ישראל".

בתוך המציאות המורכבת הזו, ד"ר נבון סבור שישראל פועלת נכון. הוא משבח את האסטרטגיה הדיפלומטית שמוביל שר החוץ, גדעון סער. "אני חושב שגדעון סער צודק בגישה שלו שאסור לאפשר לממשלות האלו להשתולל נגדנו מסיבות פוליטיות. התגובה החריפה שלו נכונה".

במקביל, ישראל פועלת לחיזוק הקשרים והבריתות עם מדינות ידידותיות יותר. "סער גם בונה ומחזק את היחסים והבריתות שלנו עם המדינות היותר ידידותיות בעיקר במזרח אירופה".