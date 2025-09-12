בטקס הזיכרון ה-24 לאסון התאומים שהתקיים באתר הגראונד זירו בניו יורק, נפגש ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, עם מושל ניו יורק לשעבר, ג'ורג' פטאקי.

פטאקי אמר בטקס: "השבעה באוקטובר היה טבח נורא. לישראל יש את כל הזכות להגן על אזרחיה ולרדוף אחר אלו שהיו מעורבים במתקפה הברברית הזו של רצח עם. אנחנו עומדים לצד ישראל. הייתה לנו חוויה משלנו עם טרור ביום הזה לפני 24 שנים, ולכם יש את החוויה שלכם עם טרור. נעמוד יחד כדי להביא שלום וביטחון לעמים שלנו".

גנץ, שהוביל בשבוע האחרון סדרת פגישות עם בכירים אמריקנים בקונגרס, בסנאט ובבית הלבן במטרה למנוע הכרה במדינה פלסטינית ולחזק את התמיכה בריבונות ישראלית ביהודה ושומרון, הדגיש את החיבור שבין מתקפת אל-קעידה ב-11 בספטמבר לבין מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר. "יש לשני האירועים מכנה משותף אחד - הטרור שמנסה להכניע אותנו", אמר.

לדבריו, בעוד ישראל נאבקת על זכותה להגן על אזרחיה, מדינות באירופה בוחרות לקדם מהלך להכרה במדינה פלסטינית. "כעת, במדינות אירופה רוצים לתת פרס לאותו טרור, בדמות הכרה במדינה פלסטינית. אנו נעשה הכל כדי לבנות את יו"ש, להתרחב ולמנוע את זה. בעזרת ה' נמשיך לפעול עד להחלת ריבונות ישראלית מלאה ביהודה ושומרון", אמר.

גנץ הודה לפטאקי על תמיכתו ואמר כי עצם העמידה המשותפת בטקס שבו נזכרים קרוב ל-3,000 קורבנות מתקפת הטרור, מהווה עדות לכך שישראל וארצות הברית חולקות גורל משותף במאבק מול הטרור.