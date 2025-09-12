יש אנשים בקצה השמאל הפרוגרסיבי בארה"ב ובישראל שפועלים באותה שיטה. לא רוצים לשמוע את האמת של הצד השני רק לסתום לו את הפה.

לצבוע אותו בצבעים שחורים, לומר שהוא לא לגיטימי. להדביק לו כל מיני סטיגמות שקריות, למנוע ממנו להציג את עמדתו שמא אנשים ישמעו את האמת וישתכנעו.

כשהם לא מצליחים לסתום את הפה, הם עוברים לאלימות מילולית. כך ניסו להשפיל ולהקטין את ראש הממשלה בישראל במקום לנהל שיח עניני. כך הם השוו אותו לגדולי צוררי ישראל, זו השיטה. להכפיש, להאשים ולמנוע את השיח הענייני באמצעים אלימים.

כשזה לא הולך לפעמים עוברים לאלימות פיזית. שכשהשמאל הפרוגרסיבי הבין שדונלד טראמפ הולך לנצח הם ניסו לרצוח אותו. השבוע רצחו את צ'ארלי קירק הדובר של הימין בארה"ב שלא היו מסוגלים להתמודד עם הטיעונים שלו.

אתמול פגשתי את האלימות הזו בקרית אונו. הוזמנתי על ידי אנשים נכבדים להיות שותף בהתוועדות וסליחות באחת מבתי הכנסת המרכזים בעיר. רבים היו באירוע, חלק ניכר לא מהציבור הדתי. האירוע התאים להם והם באו, הקשיבו ולקחו מדברי מה שהתאים להם.

מישהו שמע על האירוע ולא התאים לו. הוא החליט לא לבוא לסליחות וזו החלטה לגיטימית. מה שלא לגיטימי זה שאותו אדם החליט שאף אחד בקרית אונו לא ישמע את מה שיש לי לומר. כדי לסתום לי את הפה הוא קרא לאנשים לבוא ולפוצץ את האירוע. הגדיל ראש, לקח צבע אדום וכתב כתובות הסתה על קיר בית הכנסת נגדי ונגד כל המתפללים.

משתתפי העצרת והכתובת שרוססה על קיר בית הכנסת צילום: באדיבות המצלם

זה לא עזר לו. מאות אנשים באו לשמוע, להקשיב, להשתנות, להתקדם. להתעלות ולא להיות מקובע על סוג אחד של מחשבה כל החיים.

כאשר יצאתי מבית הכנסת שאל אותי הרב יעקב נמן שאירגן את הארוע מה אני רוצה לומר למי שכתב את הכתובת המכוערת על קיר בית הכנסת. אמרתי לו שאני מברך אותו כי ה' יפקח לו את הלב ואת האוזניים להקשיב לדעות אחרות. הוא רק ירוויח מזה.

הייתי אומר לו כי הפתיחות וחקר האמת היא יסוד היהדות. לעומת היהדות קיים האסאלם שנוהג לסתום פיות באלימות לכל מי שחושב אחרת ממנו. השיטה של האסלאם הביאה אותו לשפל, לבורות ולשקיעה מתמדת. כך ממש תוביל האטימות, ההתנשאות והפטרונות שלו ושל חבריו לשקיעה ואיבוד דרך.

אם הם רוצים להצליח, הם חייבים פתיחות. הם חייבים להקשיב לאמת של אחרים. הם חייבים לנטוש את דרך האלימות המשפילה והמקטינה. בסופו של דבר זה יחזור אליהם כמו בומרנג. כדאי לו לחזור לדרך היהדות של אבותיו ואבות אבותיו. בשביל זה המציאו את חודש אלול.

שנה טובה.