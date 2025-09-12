מבצע "מגן ירושלים": עשרות מבוקשים נעצרו, אמצעי לחימה הוחרמו צילום: דובר צה"ל

כוחות צה"ל בהובלת חטיבת בנימין פתחו במבצע "מגן ירושלים", שמטרתו פגיעה בתשתיות הטרור במרחב הכפרים קטנה וקובייבה - מהם יצאו המחבלים שביצעו את הפיגוע בירושלים.

במהלך המבצע כיתרו הכוחות מספר כפרים, מיפו את בתי המחבלים שביצעו את הפיגוע, עצרו יותר מ-20 מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור, וסרקו מעל ל-700 יעדים. בנוסף הוחרמו 38 אמצעי לחימה מסוג איירסופט, חלקי נשק, מחסניות, ציוד צבאי, וכן דגלי דאעש.

במקביל, המנהל האזרחי ביצע הריסות של רכיבי בינוי בלתי חוקיים בכפרים קובייבה ואל־מועייר, מהם יצאו מחבלים בתקופה האחרונה.

השבוע התקיימו מבצעים נרחבים גם במרחבים נוספים. חטיבת מנשה הובילה פעילות רחבה בבקעת סאנור, קבאטיה, אזור ג'נין והכפרים הסמוכים למחומש. במהלך הפעילות חוסלו מספר מחבלים, נעצרו פעילי טרור, הוחרמו אמצעי לחימה ועשרות אלפי שקלים שמקורם בכספי טרור. במסגרת זו נהרסו שלושה בתי מחבלים.

במקביל, בחטיבות אפרים ויהודה נהרסו שני בתי מחבלים נוספים, ובחטיבות עציון ושומרון נעצרו 21 מבוקשים נוספים, בהם גם מחבלים שיידו אבנים לעבר כוחות ובסיורי תנועה.

כל העצורים והציוד שהוחרם הועברו להמשך טיפול במשטרת מחוז ש"י ובשב"כ.