ישראלי בן 60 נפצע אחר הצהריים (שישי) באורח קשה בפיגוע דקירה בחדר האוכל במלון צובה בהרי ירושלים.

גבר נוסף כבן 23 נפצע באורח בינוני ומקבל גם הוא טיפול רפואי במקום. השניים מפונים לבית החולים הדסה עין כרם עם דקירות בגופם.

הדוקר בן 28 ערבי ישראלי תושב שכונת שועפט בעל תעודת זהות כחולה נוטרל על ידי כוחות הביטחון. מדיווח של עדי ראייה עולה כי המחבל צעק אללה ואכבר והחל לדקור את השניים בחדר האוכל.

השבוע נרצחו שישה בני אדם בפיגוע ירי אכזרי בצומת רמות בירושלים. הנרצחים הם לוי יצחק פש, יעקב פינטו, יוסף דוד, מרדכי (מרק) שטיינצג, ישראל מצנר ושרה מנדלסון.

מבתי החולים בירושלים נמסר כי שני בני אדם נפצעו באורח קשה, שישה באורח בינוני וכ־20 פונו לקבלת טיפול רפואי בשל פגיעות רסיסים או חרדה.