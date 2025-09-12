הותר לפרסום שמה של הנרצחת אתמול בשכונת גילה בירושלים: הודיה פדידה, תושבת העיר בת 25, שהייתה בהיריון.

על פי החשד, בן זוגה לשעבר דניאל זלקה, שעבד כמאבטח במקצועו והחזיק נשק ברישיון, ירה בפדידה לעיני בעלה בחניון, כשהגיע להחזיר אליה את בתם. לאחר שירה בה שלושה כדורים מטווח אפס הוא ניסה להתאבד.

חוקרי המשטרה מעריכים שהרצח תוכנן לפרטי פרטים. פדידה, שחזרה בתשובה לאחרונה, הייתה אמורה לקבל מזלקה כסף עבור בתם המשותפת, ופרץ ביניהם ויכוח בחניון במהלכו שלף את האקדח וירה.

בן זוגה של פדידה שהיה בקרבת מקום שמע את היריות והגיע, וזלקה ירה בעצמו ופונה במצב אנוש לבית החולים "שערי צדק" בעיר. היום בית המשפט האריך את מעצרו בשלושה ימים, כשהוא מאושפז מחוסר הכרה.