שני האזרחים שניטרלו ראשונים את המחבל שפעל בחדר האוכל של מלון צובה סיפרו לערוץ 7 על רגעי האימה.

"באנו לאכול ארוחת בוקר ופתאום אנשים יצאו בריצה. ראינו את המחבל עם סכין, זרקו עליו כיסא, התנפלנו עליו וקשרנו לו את הרגליים עם החגורה שהייתה לי על המכנס".

לדבריו, התושייה המהירה של הנוכחים מנעה פגיעה קשה יותר. "פשוט פעלנו בלי לחשוב יותר מדי, כדי לעצור אותו עד שהכוחות הגיעו", הוסיף. המחבל הוחזק בזירה עד להגעת כוחות הביטחון, שניטרלו את האיום באופן סופי.

השוטר שהגיע מאוחר יותר ואזק את המחבל בידיו סיפר "אני נמצא באירוע משפחתי במלון ולפני זמן קצר הבחנתי בנהירה של אנשים החוצה מהמלון, הבנתי באותו רגע שמתרחש אירוע חריג במלון, צעקתי לאנשים לא לרוץ וללכת בצורה רגועה, שלפתי את האקדח ושמתי כובע זיהוי, רצתי לכיוון שממנו האנשים נמלטו והבחנתי במחבל, שסביבו יש מספר אזרחים, השתלטתי על המחבל בידיים ולא בירי על מנת לצמצם את הסכנה של האזרחים שנמצאים במקום, בסיוע של עוד אזרחים טובים השכבתי אותו על הרצפה ואזקתי אותו. זיהיתי אדם דקור בפלג גופו העליון, הענקתי לו טיפול ראשוני, לאחר מכן הבחנתי שגם בן דודי נדקר".