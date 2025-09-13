בצל ימי הרחמים והסליחות ולקראת השנה החדשה, זמרים ויוצרים מהעולם החסידי-דתי משחררים שורה של סינגלים ואלבומים חדשים.

היצירות נעות בין תפילות מסורתיות בעיבודים עכשוויים לבין שירים אישיים ומלאי תקווה, ומציעות למאזינים חיבור מחודש לעומקם של הימים הללו דרך המוזיקה.

הזמר ארי פרייזר משחרר את "כתר", הסינגל הפותח מתוך המיני-אלבום "של החגים". מדובר בפרויקט מוזיקלי בו הוא מציג גרסאות חדשות למנגינות תפילה מוכרות.

פרייזר סיפר, "כתר נולד מתוך רגע של אמת מוזיקלית... החלטתי ליצור משהו חדש - לקחת את המנגינה המסורתית ולתת לה חיים חדשים עם קצב מעודכן".

הזמרים ישראל גברא ונתי לוי משיקים סינגל חדש לחודש אלול ולימים הנוראים, אותו כתב והלחין יאיר גדסי. השיר נושא תפילה ובקשה מהקב"ה, ובמילותיו נאמר, "את אשר בלב פי פותח, עת לבקש, עת לכל שואל. כפיי אהיה לאל שוטח עד שתקבל נגינתי...".

היוצר אלי פרידמן מציג יצירה חדשה לחודש תשרי בשם "הייה עם פיפיות 2". מדובר בלחן חדש למילים מתוך תפילת המוסף, המשמש כהמשך לגרסה קודמת שיצר פרידמן.

הזמר חיים אביטל משיק מחרוזת סליחות חדשה. הוא מחזיר את המאזינים לאווירת הלילה בבתי הכנסת, אל פיוטי הסליחות והתחנונים.

הזמר נתנאל ישראל מוציא סינגל חדש בשם "אבא טוב", שיר מרגש בנגיעות ים תיכוניות ופופ. בשיר הוא שר, "בלב שלי שמחת ילדים, השמיים פתוחים כי אתה כאן איתי אבא טוב". ישראל מסביר כי מדובר במסר אופטימי המבקש להפיץ שמחה ואמונה.

החזן שניאור מעטוף, מקהילת חב"ד בלוד, מוציא את האלבום "נוסח ליובאוויטש לימים הנוראים". האלבום מבוסס על נוסח התפילה בבית מדרשו של הרבי מליובאוויטש בניו יורק ומשלב ביצועי חזנים ותיקים. "אפשר ממש להרגיש את הכוונה שמאחורי כל מילה וניגון".

הזמר דניאל יטיב משחרר את הסינגל "הדרך הישנה". לדבריו, "כדי לחיות חיים אמיתיים, שלמים ומאושרים, צריך לצעוד בדרך אבותינו הקדושים - הדרך הישנה".

לקראת ראש השנה משיקים האחים שוקי ויענקי סלומון את הדואט "שיר למלכנו". השיר מבוסס על מילות תפילת "אבינו מלכנו" ומבטא את בקשת החסד והרחמים מהקב"ה.

הזמר נתנאל אבקסיס מציג סינגל חדש בשם "עד הסוף". אבקסיס מסביר, "אין שום רוגע באלול, יש לחץ לשנות את עצמנו... החלטתי ללכת עם אלוקים עד הסוף, גם אם יפלו שמים".

הזמר אלקנה משיק את "לילות לבנים", שיר אישי המתאר את השנה המורכבת שעברה. זהו שיר של תפילה ותקווה לפתיחת דף חדש בשנה הקרובה.

הזמר חיים פורטל מוציא את הסינגל "רק תדע שאני", השני מתוך אלבומו שבדרך. לדבריו, השיר נוגע בקשר הפנימי של כל יהודי עם בוראו: "גם אם יש בלבול, חששות ונפילות - עמוק בפנים אנחנו רוצים רק אותך".

הזמר אהרון אברג'יל משחרר את "לשמח אנשים", סינגל חדש מתוך אלבום EP הכולל שלושה שירים. מילותיו נכתבו בהשראת דברי רבי נחמן מברסלב על השמחה והריקוד כמפתח להמתקת הדינים.

הזמרים ברוך לוין ודוני גרוס חוזרים עם "קומזיץ א-לייב - מהדורת אלול", גרסה חדשה הכוללת כ-20 רצועות נוספות. האלבום משלב קלאסיקות לצד ניגוני חב"ד ושירים עכשוויים, ומיועד ללוות את ימי אלול מתוך חיבור והשראה.

מקהלת נשמה בניצוחו של איציק פילמר משיקה את סדרת הקליפים א חברותא מיט נשמה. בפרק הראשון מבצעים מוטי ויזל וחברי המקהלה את "המלך" בלחן הערשי וויינבערגער, בעיבוד עכשווי ומרגש.

אלפי בני ישיבות השתתפו בערב "שרים אלול" במרכז הקונגרסים בחיפה, בהשתתפות גדולי הזמר החסידי יידל ורדיגר ושלמה כהן. השירה ההמונית יצרה אווירה של התרוממות רוח וחיבור רוחני בימי הרחמים והסליחות.