נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר בריאיון לרשת "פוקס ניוז" כי "אני חושב שהרוצח של צ'רלי קירק בידינו".

לדבריו, "מישהו קרוב אליו הסגיר אותו. החשוד נמצא אצל המשטרה. אני מקווה שהוא יקבל עונש מוות".

ביממה האחרונה פורסם סרטון שבו נראה החשוד קופץ מהגג שממנו ירה בקירק ונמלט לעבר היער שבו השאיר את הרובה, ותמונות שבהן הוא נראה עולה לגג. נציב המחלקה לביטחון הציבור של יוטה, בו מייסון, אמר במסיבת העיתונאים כי החשוד הותיר טביעת כף יד וממצאי DNA נוספים על הבניין, בזמן שקפץ ממנו לקרקע.

הבולשת הפדרלית (FBI) פרסמה אתמול בצהריים שתי תמונות של אדם שהיא מבקשת את עזרת הציבור בחיפושים אחריו. ב-FBI גם הכריזו אמש על פרס כספי של עד 100 אלף דולר למי שיספק מידע שיוביל לזיהוי ולמעצר של היורה ושל שותפיו, אם יש כאלה.

רשת CNN דיווחה כי ליד הרובה נמצא מברג, וכי החוקרים חושדים שהרוצח השתמש בו כדי לפרק ולהרכיב מחדש את הנשק לפני השימוש בו.